又一不治冠病17死 衛部仍追查感染源頭

（布城25日訊）今早凌晨4時10分，我國再有一名新冠肺炎確診病例不治，以致我國新冠肺炎死亡累積病例達17人。

這名死亡病例感染源頭仍在追查中。

衛生部總監拿督諾希山今日在臉書公布這項消息說，死者為第1251病例，他是一名66歲我國公民。

死者有多項慢性疾病背景，他在3月20日進入麻坡蘇丹娜花蒂瑪專科醫院急癥室時經出現新冠肺炎癥狀，而且情況危急，必須仰賴呼吸輔助器。

他在21日被確診，其病情隨後持續惡化，並在今早不治。當局仍在追查其感染源頭。

班底谷靈市確診冠全馬

根據衛生總監今早發布的冠狀病毒病數據，吉隆坡班底谷和雪州八打靈再也是全國確診病例最多的兩個地區。

衛生部今日在社交媒體發布的數據顯示，截止昨日中午12時，班底谷已累計的確診病例多167宗，為全國之最；八打靈再也則多達158宗，為全國第二多。其後依序為雪州烏魯冷岳（103宗），森州芙蓉（74宗），柔佛新山（59宗），鵝嘜縣（50宗）以及吉隆坡帝帝旺沙（46宗）。東馬方面，最多病例地區為沙巴鬥湖（49宗），其次為砂拉越古晉（44宗），沙巴拿篤（34宗）以及亞庇（24宗）。

諾希山：免第三波病毒來襲 請嚴守指令待在家

衛生總監拿督諾希山在臉書再次促請大馬人民，嚴正看待14天的行動管制令，乖乖待在家。

他提醒國人，如果對管制令抱著漠視的態度，我國能迎來猶如海嘯般大的第三波病毒。

“失敗不是我們的選擇，若我們抱著漠視的態度，我們可能迎來第三波病毒，猶如海嘯般大。”

“我懇求所有大馬人，嚴正看待管制令。‘安全的待在家’。”

我國在3月18日至31日實施行動管制令，以阻斷新冠肺炎（2019冠狀病毒疾病）傳染鏈。

諾希山在管制令實施首天，就已提醒國人嚴格遵守管制令的指示，待在家里，以免迎來猶如海嘯般大的第三波病毒。