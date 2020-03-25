砂新指令7pm至7am 外出須“特別通行證”

（古晉25日訊）砂政府發出新指令，任何要在晚上7時至早上7時之間外出者，必須持有“特別通行證”，否則將受到警方盤問及不放行。這項指令從昨晚（24日）開始實行，直至本月31日。

至於在行動管制令期間，因工作領域需在晚上7時至早上7時外出者，可前往各省公署及縣公署申請“特別通行證”，而且主要是給予那些在行動管制令下，必須執行工作的行業及需要在晚上及淩晨工作者申請。

砂安全與執法單位總監拿督蔡慶忠昨早親自在國父大廈底樓，簽發“特別通行證”給申請者。

他從上午11時開會結束後，就不曾停下來。直到晚上7時，已簽發約3000份申請表格，申請者來自酒店、保安公司、交通運輸及媒體等領域。

除了國父大廈，民眾也可在各省公署及縣公署申請特別通行證。

蔡慶忠說，若有關的行業需要在晚間或淩晨時分工作，僱主就必須向砂災難委員會秘書處申請特別準證，以免員工在行動管制令期間在路上被警方攔阻。他也希望，民眾不要濫用，只有那些有必要的行業才提出申請。

對於哪一類行業需申請，他舉例，私人界方面如在沙瑪拉如工業區工作的人員，尤其是需要輪班值，在夜間值班的人員、長途載貨人員（如淩晨從古晉驅車前往美里）、夜間印刷等。

他說，至於咖啡店業者及小販，警方則將給予通融及彈性處理，即在“夜間外出”管制令的時間點上，延遲或提前一小時都不會被對付，主要是體諒這些業者營業前需要一些時間做準備。

這項指令是配合砂災難管理委員會早前宣布，從本月24日至31日，所有超市、市場、咖啡店、私人診所、餐館、24小時便利商店、快餐店及油站等，都必須在晚上7時關閉。

他希望民眾給予配合，一同抗疫，也呼籲民眾不要濫用特別通行證。