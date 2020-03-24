國際奧委會宣布 東奧延至2021年

（東京24日綜合電）2020年東京奧運會確定延期了。

國際奧委會周二宣布，鑒於冠病感染患者數量急劇增加，國際奧委會需要在不同的狀況下採取措施，在與東京奧組委、日本政府和東京都政府討論後，完成疫情對奧運會沖擊的評估，決定推遲東京奧運會舉辦時間至2021年夏天。

國際奧委會在官方網站發表聲明，稱國際奧委會會長巴赫和日本首相安倍晉三達成共識，為了運動員、參與奧運會的全體人士的健康，東京奧運會舉辦日期必須重新安排，而舉辦日期則在2020年以後，但不得遲於2021年夏天。

國際奧委會表示：“東京奧運會可以在這個動蕩時期成為世界希望的燈塔，奧運聖火可以成為隧道盡頭的明燈，因此大家同意將奧運聖火留在日本，即使延期到明年，東京奧運會依舊保留2020年東京奧運會和殘奧會的名稱。”

至於日本首相安倍晉三在電話會談結束後向記者表示，他在與巴赫的電話中確認，不會取消東京奧運，而巴赫對此表示同意。

安倍稱，基於目前的狀況，為讓世界各國的運動員能以最佳狀況參加比賽，觀眾能在安全、安心的情況下觀賞比賽，日方提議能否將東京奧運會大概推遲一年舉辦，對此巴赫也完全同意日方的提議。

安倍說：“在雙方達成共識於2021年舉行東京奧運會之後，希望將東京奧運作為人類戰勝冠狀病毒病的證明。”