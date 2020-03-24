無人機全國12熱點 華巫淡語廣播籲遵令

（吉隆坡24日訊）軍警將即日起啓用無人機，在全國12個熱點地區執行行動管制令，並通過馬來語、華語和淡米爾語三語廣播，敦促民眾遵守行管令。

國防衛隊首長丹斯里阿芬迪布昂說，軍警將即日起啓用無人機，而且這些無人機將根據情況派往不同地區值勤，並呼籲民眾繼續遵守行管令。

他於今日在十五碑警區總部與全國總警長丹斯理阿都哈密一起對媒體說，現現階段他們會在那些熱點地點區執行行動管制令，以提高民眾對行管令的遵守程度。

他透露，這些無人機的來源包括軍警以及向私人界借用的，因為需要大量的無人機，以向民眾進行廣播。

“我們都不希望看到大馬被迫封城的一天，因此遵守行管令是目前阻斷冠狀病毒病繼續傳播的最好辦法。”

阿芬迪布昂說，民眾不應輕視冠病，這是高度傳染性的病毒，一旦確診不止你一人麻煩，受難的是全家人，所以在事情失控之前，最好現在大家就乖乖待在家。

另一方面，他透露，目前已經有軍人被歸類為“受調查病例”（Patient under Investigation，PUI），唯他不透露人數。

他僅表示只有少數軍人被列為PUI，也沒有說這些軍人被歸類為PUI是否與軍方支援警方執行行管令相關。

未來幾天軍警駐守銀行 民眾提款須守社交距離



政府將會在未來數日，調動軍警到銀行駐守，確保前往銀行提取薪水的民眾遵守社交距離。

依斯邁沙比利表示，再過幾天就是月杪的發薪日，預計屆時各個銀行和自動提款機會出現擠兌的人潮，因此，將會要求警方前往維持秩序，確保眾人操持社交距離。

他說，今日的行動管制令執行跨部門特別會有討論到這個課題，並呼籲民眾不要一窩蜂的湧往提款。

“銀行保安人員、社區警員及警軍會確保同一時間進入銀行和提款機的人數，希望民眾會聽取指示。”

針對首相丹斯里慕尤丁宣布，55歲以下的公積金局（EPF）會員可以提取第2賬戶的存款的措施引起一些混淆的問題，依斯邁沙比利說，內閣將在明天舉行會議，屆時將會深入的討論此問題，而首相將會在較後給予詳盡的宣布。

他也披露，衛生部，警方和國家安全理事會會針對被鑒定為高風險區的管制標準作業程序（SOP）進行討論。

“這個高風險區域是由衛生部所劃定，但當中還存在很多問題必須厘清，就如鵝嘜區本身就很大，範圍包括了士拉央、烏魯冷岳，因此必須有更詳細的劃分。”

另外，他也宣布，政府成立了一個以國際貿易及工業部高級部長拿督斯里阿茲敏為首的特委會，以從源頭、包裝、運輸等探討，確保糧食的供應充足，供應鏈不會中斷或受幹擾。

“這個特委會的成員尚包括農業及食品工業部，以及國內貿易及消費者事務部。”