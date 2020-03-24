勸游蕩民眾待在家 網傳女警視頻贏贊

（八打靈再也24日訊）全國行動管指令已進入第7天，但民眾們仍然外出走動，就像沒有冠病流行病毒似的。近期，網上流傳出一則一名女警在公眾場合巡邏時責罵在外游蕩的民眾，要對方待在住家，而該則視頻贏得了很多網民贊揚女警的做法。

這則長達一分鐘的視頻是於前天晚上開始在臉書上流傳，視頻地點是在金鑾鎮。

這名女警官相信來自雪州警察總部的性侵、家庭暴力及兒童虐待組（D11），名為曬妊，視頻中可聽到她正在質問一名男公眾，勸告對方進入店屋內。

這名在工作崗位上非常盡職，同僚都會稱她一聲“阿姐”的女警，甚至在視頻中抱怨為何還有人沒有認真對待行動管制令。

另外，一名臉書賬號“Riena Yg”的Casuarina Yoong的美女女警也趁行動管指令這段期間，在臉書貼文勸告民眾各自待在住家，不要外出。

她在行動管指令第一天，即本月18日就在其臉書上貼文勸告網民獃在住家兩個星期，不然“中招”後在醫院留院數個月更加苦不堪言。

她說：“獃在住家兩個星期很苦難嗎？又沒叫你們永遠被關在監獄內...如果得了冠病在醫院數個月更加苦不堪言...懇請先生女士們獃在住家。”隨後她也於昨天在臉書再次貼文“我們與冠病作戰，請與家人獃在住家”提醒民眾遵守行動管制令。