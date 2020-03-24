沙比利：大道設路障 請續留家鄉勿返城市

（布城24日訊）國防部高級部長拿督斯里依斯邁沙比利欣慰我國今天的行動管制令遵守度已經從昨天的92%提高至今日的95%，唯政府也發現行管令之前出城的民眾，現在有準備返回城市的趨勢，因此經在23個大道收費站設立路障，勸告這些民眾退回鄉鎮。

沙比利說，警軍會勸告這些已經人在鄉鎮的民眾繼續留守在鄉鎮，不得返回城市。

他是今日主持行動管制令執行跨部門特別會議後，通過直播進行的記者會上表示感謝 民眾的給予合作，遵守行管令。“政府也感謝警方、軍方、民防部防、志願警衛隊以及地方政府官員傾全力的協助推動行管令。”

他表示，與昨天相比，今天的道路和市區的擁擠程度已經大為減緩，很多地方和公路都已經清空，唯政府也發現到出現一個新的流動趨勢，那就是在行管令之前回鄉的民眾現在開始蠢蠢欲動要返回城市。

蠢蠢欲動想回居住地和上班

“現在很多在鄉下的民眾準備要返回城市，要回到居住地方和工作崗位，我們不希望這個事情發生，我們勸告他們繼續留在鄉下。”

他說，警軍已經在23個大道收費站設立路障，勸告這些準備回到城市的民眾折返回鄉下。

“希望這些民眾不要有打算回到城市的打算，警方不會允許，我們希望他們打消這個念頭，雨繼續留守鄉下。”

與此同時，他說，警方也將隨著形勢的改變，而改變執行行管令的方式，警方可能不只是採取勸告的方式，反之會採取行動法律對付屢勸不聽的頑固者。

他說，根據總警長的報告，警方昨天設立了1029個路障，檢查16萬3687輛車輛，進行了2481次的突擊檢查行動，以及1719個公告。

他說，警方已經接獲695項行管令的投報，對其中46投報展開了調查。“好像我之前所說，民眾必須遵守行管令，不要迫到警方採取法律行動。行管令是要保護而有民眾及他們家庭的安全。”

此外，他也促請民眾停止散播不實的假新聞。他說，通訊及多媒體委員會已經對85宗假新聞展開調查，並把6人提控上庭，而嚴格的行動將會持續。