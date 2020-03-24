諾希山：勿歧視傳教集會者

（布城24日訊）諾希山促請大家不要怪罪參與大城堡清真寺傳教集會的人士，要協助檢測及治療參與集會的人士和他們的家人及所接觸的人士。

“我們不要污名化他們，也不見歧視他們，我們要協助他們。”

載至目前，已經有8954名參與大城堡傳教士集會的公民接受了檢測，當中986人，也就是11%確診感染，5245檢測呈陰性，2704仍在等待檢測報告。

諾希山說，衛生部將會展開加緊主動病例的檢測，把焦點放在大城堡傳教士集會參與者，確保他們沒有感染病毒，並把病毒傳染出去。

他說，衛生部會追蹤他們及篩檢他們。目前的確診病例中有高達60%來自這個群體，因此，衛生部會追蹤及檢測他們，以及他們的接觸者，並進行隔離和提供治療。

“重要的，我們切斷病毒鏈，所以要有行管令，而我們每個人都有責任遵守。”

他說，衛生部將會視行管令兩周後的反應來檢視其成效，一周難以評估。

他說，這項前所未有的行動，是為了避免病例在未來數周持續增加。

他說，我國的第一波感染群體是中國人，第二波主要是第26病例，他感染了114人，其他還有一些小群體。

他說，第三波的感染群體主要來自大城堡傳教士集會，當中已經有986人確診，他們可能已經感染了數代，從第一代的家人，到第二代的朋友和鄰居，第三代的鄰居再傳染給其他人，檢測可能達到第四代，感染鏈可以去到非常之大。

他也再次苦口婆心勸告民眾留在家里，不要外出，同時保持人與人之間的一公尺的社交距離。

“衛生部正與大馬醫藥援助協會（MERCY）合作，為大馬人民提供社會心理支援服務。

任何受到冠病承受心理影嚮的人士，可播打熱線： 011-63996482 / 011-63994236 / 03-29359935尋求協助。(服務時間：8am-5pm）