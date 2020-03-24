希山：聯手抗疫 中國將派專家來馬

（布城24日訊）外交部長拿督斯里希山慕丁說，馬來西亞政府已主動聯系中國政府，以便中國能安排當地新冠病毒的專家和醫生來馬，以與馬來西亞醫生聯手抗疫。

“馬來西亞26間已被指示為新冠肺炎醫療中心的政府醫生，也將於周四與中國的抗病專家和醫生舉行視訊會議，針對抗疫心得交流，屆時中國的抗疫專家將分享他們的心得。”

他透露，中國政府也已承諾，將盡快派遣抗病專家到馬來西亞，以協助政府對抗疫情。

為嚮應行動管制令，不聚集人潮，希山慕丁於今日在外交部召開的記者會，是通過其臉書專頁上直播；陪同出席的包括國會上議院主席兼國大黨主席丹斯里威尼斯瓦蘭。

希山慕丁也在會上感謝國大黨慷慨贊助從印度與孟加拉包機撤僑的專機費用。

從海外帶回逾千國民

他說，雖然政府已成功落實多項撤僑行動，但政府知道還有一定人數的馬來西亞人滯留海外，因此將與國家安全理事會合作，盡快把這些馬來西亞人帶回國。

“我能明白，他們急欲回國的心情，因此，我們會盡一切能力爭取一切機會，做一切安排，把你們帶回家園。這也是外交部將優先處理的事。”

另外，希山慕丁透露，政府也將向阿拉伯聯合酋長國尋求援助，希望能夠於短期內獲得該國政府提供醫療器材援助。

“我已於今早召開的行動管制令執行跨部門特別會議匯報了此事。”

他說，過去已經證明，馬來西亞與中國、阿拉伯聯合酋長國及其它國家長期締結的友好交情，讓馬來西亞更容易與上述國家合作安排撤僑、尋找支援以聯手抗疫工作等。

希山慕丁也宣布，外交部至今已成功從海外各國帶回逾千名馬來西亞公民，包括從烏茲別克、埃及、馬爾代夫、尼日利亞、泰國、日本和柬埔寨等。