宅在家幫妻做家務 霹大臣秀恩愛

（怡保24日訊）行動管制期間不少民眾紛紛分享自己的居家活動，平日公務繁忙的霹靂州務大臣拿督斯里阿末法依沙也在電台分享了自己在家都做些什麼事，更不忘“秀恩愛”，透露自己與妻子不曾發生爭吵，這段時間就好好幫妻子做家務如整理與清洗屋子、收拾舊衣物，就連許久沒觸碰過的洗衣機，也用來清洗衣物了。

行管令期間對霹大臣來說，反而給了他一個陪伴家人的機會，他今日接受霹靂電台的訪問時，也建議大家在這段時間安排各項家中活動與家人一同參與，即便不出門也能在家享受天倫樂。

當被主持人問到在家都進行些什麼活動時，阿末法依沙笑言，其實在家也可進行很多活動，除了協助妻子做家務，還能追劇，他本身就有很多電影想看卻一直沒時間，如今就可好好欣賞一下電影。

他提及，霹州的新冠肺炎確診病例迄今達81宗，州政府日前才限定州內所有食肆、油站、雜貨店和24小時便利店，只能從早上7時經營至晚上7時，目的就是要阻止病毒擴散。

他認為，大家可把自己當成是“確診者”，時刻提醒自己不能做些什麼，如此就能有效地做到自我管制，不會把“病毒”傳染給家人或他人，更要做好衛生措施，比如咳嗽或打噴嚏時用手肘或紙巾來擋住嘴巴，同時在使用紙巾後洗手，還有謹記保持社交距離。

此外，他也希望大家不要散播假消息，在轉發前先想想站在前線的醫護人員，他們不僅面對被傳染的風險，還必須暫別家人出門工作，更不確定能否如常回家與家人團聚。

“看見這些假消息真的很令人憤怒，現在有太多假消息在社交媒體瘋傳，例如安順醫院被謠傳不能再運作，有人甚至怕到不敢開車經過這家醫院。”

他指出，霹靂州衛生局已證實這家醫院雖有醫護人員確診，但院方已馬上採取防範行動並會繼續進行監督，大家不用擔心，反之應對衛生局有信心。

他也說，州政府推出了各項措施協助人民度過行管令，若有任何疑問，可致電國家安全理事會熱線03-8888 2010或向州內各地的冠病行動室詢問。