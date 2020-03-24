今起收緊商業場所營業時間 檳8pm須打烊

（檳城24日訊）檳州首席部長曹觀友宣佈，從明天（3月25日）開始，所有獲准在行動管制令期間營業的場所或商店，只被允許在早上6時至晚上8時之間營業，不准在這時段以外的時間營業。

至於在行動限制令一開始就已經被禁止營業的非必要性商業場所及活動，將繼續全天候被禁止營業。

他說，根據警方匯報，全國各州行動管制令的平均遵守率為92%，但檳州卻只有90%，因此州政府再採取2項措施，包括限制商業場所營業時間，以進一步管制人員流動。

曹觀友於今早主持完檳州安全特別理事會會議後，在臉書直播匯報會上說，他會議上提出限制營業時間建議後，獲得所有單位同意。參與會議的代表來自國家安全理事會、大馬皇家警察、大馬武裝部隊、檳島市政廳、威省市政廳及檳州衛生局。

“這項決定是根據檳州營業場所的運作規律而定。我理解大家的生活在這段日子受到很大影響，但我還是必須請求大家繼續保持耐性，我們會一起度過這次危機。”

他續說，至於另一項加強管制的措施則是在行動管制令期間，暫停由州政府資助的免費巴士（CAT）的運作。

曹觀友指出，截至本月23日中午12時，在檳州的新冠肺炎確診病例為66宗，分別是東北縣19宗、西南縣7宗、威北縣9宗、威中縣22宗及威南縣9宗。

“確診病例的數據不斷增長著實讓人感到不安，且需給予高度關注。因此，我呼籲檳州人民繼續堅持與犧牲，好讓行動管制令可以取得成功。 ”

他指出，巴剎是引起較多問題的地方，地方政府已採取多項措施改善情況，希望人民也配合，遵守社交距離。

有關於檳州政府2000萬令吉援助配套，曹觀友說，他將在明天的行政會議後，公佈有關援助配套的細節，以協助人民對抗新冠肺炎疫情。

“州政府已向口罩供應商訂購600萬個口罩，這些口罩將陸續運到，並會優先供應給前線工作者及有需要的人士。州政府也會持續更新免洗搓手液、溫度計等相關用品的資訊。”

他說，州政府也為檳威兩地地方政府以及安全部隊提供了數千個免洗搓手液和紅外線溫度計，提升他們的工作安全性。

“州政府也關注殘疾人士及獨居老年這期間的情況，這些群體獲得熱心自願者的特別協助，包括提供食物。”

檳料獲1000萬撥款

關於首相丹斯里慕尤丁昨天宣布將為全馬各州撥款1億3000萬令吉，曹觀友說，預料檳州將獲得其中的1000萬令吉撥款。

“州政府計劃把從聯邦政府收到的這項特別撥款，全力支持檳州衛生局的需要，包括添購所需的醫療器材及防護裝備，準備好深切治療室，以便為受影響的民眾提供最好的醫療服務。”

曹觀友也說，檳州衛生局緊密監督本月初直落巴巷興都教神誕萬人活動的參與者的情況，目前並沒有新冠肺炎確診病例與該場活動有關。

食肆便利店油站須遵守

曹观友透过手机WhatsApp回复《光明日报》记者询问时说，受到这项营业时间限制的所谓商业场所包括所有食肆、便利店及油站。

但他说，已被贸工部允许在行动管制令期间运作的工厂，并不受这项营业时间限制影响，有关工厂仍能在遵照贸工部所设条件下，制订运作时间。

他补充，在行动限制令一开始就已经被禁止营业的非必要性商业场所及活动，将继续全天候被禁止营业。