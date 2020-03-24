浮羅逾40青年集資 義務8區噴灑消毒劑

（檳城24日訊）國家有難，匹夫有責！浮羅山背40多名年齡介於18至45歲的熱血青年在國家抗疫期間，主動集資購買消毒劑，並從昨日開始，每天傍晚義務在浮羅山背8區沿區噴灑消毒劑，協助力阻病毒傳播，此舉獲得各族居民贊揚。

其中一名參與青年李萬興接受《光明日報》訪問時說，由於我國疫情日趨嚴重，浮羅山背也有確診病例，因此他與當地青年決定挺身而出，共同捍衛家鄉。

他們獲得熱心企業家贊助消毒劑和資金，並在衛生局的指導下，從昨日開始在浮羅山背8個地區進行消毒工作，即浮羅卜間、文丁、浮羅勿洞、亞依埔底新市鎮、浮羅新路頭港口、浮羅雙溪檳榔港口、雙溪檳榔與班台亞齊。

他們只在傍晚時分進行消毒，以確保葯效，消毒範圍包括民眾出入的主要街道、公共巴士站與巴剎。

“衛生局人員指人多地方如巴士站與巴剎，需要注力消毒，降低傳染風險。每1000公升水需要摻入三份之一藥劑。”

他欣慰當地熱心企業家們有錢出錢，有工具出工具，支援這個義務消毒行動。有意捐輸者除捐款，也可貢獻消毒葯，因為最重要是消毒藥貨源，也歡迎贊助羅里與噴射器等。

他希望民眾勿排斥或者驚慌，因為消毒劑只有股異味，無毒無害，他們有向衛生局申請通行信。

“其實我們也擔心本身的安全，參與者都有戴口罩上陣，我們目的只有一個，就是共同拯救家園。很欣慰的是，我們前往馬來鄉鎮消毒時，也獲得當地馬來社群的贊揚。”