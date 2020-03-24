統計局查新冠病毒對大馬影響問民眾 “準備好應對封城嗎？”

（八打靈再也23日訊）大馬統計局（DOSM）從即日起至3月31日之間，通過網絡展開一項研究新冠病毒對大馬經濟及個人影響的調查，耐人尋味的是，該項調查詢問受訪者“是否準備好應對全面封城（total lockdown）？”

據了解，首階段的調查將開放給所有15歲以上的大馬公民眾參與，而當局所取得的相關數據將會被保密，主要僅供統計局使用。

該局發文告指出，這項資料收集工作將依據1965年統計法令（1989年修訂）進行。

統計局總監烏茲爾說，首階段的調查將有21道問題，主要涵蓋3方面，包括一般性、職業和消費模式。

“有關調查結果將供政府參考，以便當局用以衡量疫情對大馬經濟、工作和國人消費方面的影響。”

此外，《當今大馬》一則報導指出，根據統計局通過面子書專頁張貼的海報，第一輪民調的進行期限是介於3月23日至31日。

該項民調的問卷的21道問題被分成3個部分，其中，一般問題和工作的部分各有9道問題，有關開支的部分則有3道問題。

一般問題的部分主要是詢問受訪者居住的州屬、縣屬、性別、種族、年齡和家庭人口等基本資料。

其中也詢問受訪者的儲蓄和收入可以維持多久，若限行令延長，又是否有財力加以應付。

同時，這部分的問題也詢問受訪者是否知道，政府已為被迫申請無薪假的人士提供財務援助。

至於有關工作部分的問題則包括受訪者在過去一周是否有上班至少1小時，無論是受薪、自僱、從事網絡或居家式的生意。

該問卷也詢問受訪者的工作性質、種類、任職的時間、薪金額和公司的員工人數。

与此同时，这部分也特别询问疫情是否影向了工作糢式，如是否因此失业、被逼拿无薪假、扣半薪、延长或缩短工作时长等。

問卷之後問到，受訪者的收入是否因此受影向，而增減的幅度是多少。

最後有關支出或消費行為的部分，其中一題是詢問疫情爆發前的消費行為，另一題則是查詢介於疫情暴發和限行令頒布前的消費行為。

有關消費行為包括用餐和購物方式、是否使用召車服務及到電影院看電影等。

問卷在最後部份則詢問，若我國無法於3月31日遏制疫情，受訪者是否已準備好面對全面封城的措施。