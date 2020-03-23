交長吁網絡更新駕照路稅　可向執法者展示付費憑據

（八打靈再也23日訊）交通部長拿督斯里魏家祥說，民眾於行動管制令期間通過陸路交通局mySIKAP系統或網上MyEG平台更新駕照（CDL）或路稅後，暫時無需前往陸路交通局的櫃檯領取已更新的駕駛執照或是路稅貼紙，設若他們在管制令期間被執法當局要求證明自己已更新駕照或路稅，他們可向當局展示通過網絡支付駕照或路稅的費用憑據作為證據。

“因此，民眾無需倉促或擔憂必須立刻領取已更新的駕照或路稅貼紙。不過，上述做法也只是在行動管制令期間有效，一旦行動管制令結束，有關民眾就必須盡快取得駕照或路稅貼紙。”

他週一發文告說，交通部旗下所有部門和機構的服務櫃檯，包括陸路交通局（JPJ）、公共交通機構（APAD）、沙巴和砂拉越的東馬商用車輛註冊局（LPKP）及郵政局內所提供的陸路交通局服務櫃檯已從本月20日全面關閉至31日。

“交通部是於3月19日決定關閉交通部旗下有關機構服務櫃檯的決定。除了是因考量到公共衛生和前線人員的安全，這項決定也是基於看到大批民眾前往櫃檯進行更新服務的情況，與行動管制令禁止民眾群聚的規定不相符，而作出這項以各方利益為主的決定。”

他披露，在行動管制令期間，民眾若要更新駕照和路稅的各項事務，都可以通過陸路交通局mySIKAP系統或網上MyEG（只限更新路稅）進行更新程序。

至於沒有mySIKAP賬號（ID）而無法登入陸路交通局mySIKAP系統的公眾，則可通過網絡MyEG進行更新程序。

“交通部近日也和大馬普通保險公會（PIAM）及大馬伊斯蘭保險（Takaful）磋商和討論，以簡化民眾在行動管制令期間所進行的事務。”

他說，根據法律規定，所有車主必須確保其車輛在行動管制令期間的保險合法性。因此，車主可通過相關的保險公司，通過網上更新保險。

他也再度勸請民眾若沒有必要，就應留在家中避免出門。

任何投訴或疑問可電郵至（ [email protected]）或通過WhatsApp（ 019-2907723）。此外，交通部熱線為1800-88-7723 (上午8時至下午6時)，或可聯繫國家安全理事會的行動管理中心（03-88882010）。