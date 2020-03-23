口罩免進口及銷售稅　30日公佈次輪振興配套　

（吉隆坡23日訊）財政部長賽夫魯也宣佈，財政部也豁免國內市場的口罩進口稅及銷售稅，以解決和紓緩人民難以取得口罩供應的問題。

他說，為了增加國內口罩的供應，政府也禁止口罩的出口。

他披露，由於口罩需求量爆增，政府體恤人們難以買到口罩的困境，該部決定豁免國內市場的口罩進口稅及銷售稅；鑑於此，人民受促根據需要來購買口罩，以體現合理的採購，這樣能確保口罩的供應持續充足。

財長透露，誠如首相（本月11日）曾經提及的第二振興經濟配套，財政部定於今年3月30日提呈和公佈第二振興經濟配套，而政府鼓勵全馬人民就第二振興經濟配套，登入財政部官網http://pre2020.treasury.gov.my 提呈意見和回饋。

他說，該部正致力於擬定第二振興經濟的配套，並會聽取各方面利益相關者的建議，以確保際此充滿挑戰的環球經濟，及國內受疫情影響時刻，保人民福祉受到關注，私人公司企業及國家抗壓的經濟韌力一律備受重視。

他指出，根據2020年振興經濟配套的32億令吉直接政府撥款，截至3月23日，該部已經對相關部門及機構發放了17億令吉的款額。

他說，該部將與衛生部和其他政府部門密切地配合，確保所有對抗疫情的財政撥款以如期地有效執行。

針對撥給衛生部5億令吉，他說， 除了撥款予衛生部5億令吉，該部也批准和放寬針對衛生部方面的採購守則，讓衛生部能夠執行“緊急狀態之下的採購”，尤其是對呼吸輔助器的採購。

第一輪振興配套順利執行

財長表示，就之前宣佈成立的國家跨機構振興經濟協調與執行單位（LAKSANA），該部聲明截至3月23日，2020年振興經濟配套的一切措施的執行順利，這些措施包括：

1.今年3月1日起豁免酒店業的服務稅；

2.金融機構重組借貸方，尤其是因疫情受影響的中小型企業及B40群體之貸款債務；

3. 通過國家銀行撥出和落實的33億令吉融資貸款，以協助中小型企業持續經營、保障就業及鼓勵國內投資活動，當中融資包括20億令吉的特別資金援助便利（SRF）、10億令吉農業食品融資便利，及為中小企業準備的3000萬令吉自動化及數碼化的融資；

4.於3月16日提前發放200令吉的生活援助金

5.修正採購指南，以加快政府採購的程序。

“該部也正為4月1日生效的措施，作為準備，包括旅遊業按月延長繳納所得稅、降低公積金繳納率以及提供電費折扣。”