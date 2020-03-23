107印尼宗教集會者返馬 12男圖斗湖入境被逮

（吉隆坡23日訊）隨著在印尼哥瓦（Gowa）舉辦的宗教集會停辦，12名前往當地參加這項集會的大馬男子上周六企圖通過沙巴斗湖海域返國，結果遭大馬海事執法員攔截，並被當局強制隔離。事後，據悉已有107名參加這項宗教集會的大馬人，已於過去5天內先後返回我國。

《當今大馬》一則報導指出，這項名為“2020亞洲地區世界集會”（World Ijtima Asia Zone 2020）的宗教活動是由伊斯蘭宣教組織Tablighi所主辦，約有8000多人參加。

不過，在經過印尼政府多番勸說後，哥瓦縣長阿南（Adnan Purichta Ichsan）上週三深夜宣佈，已說服主辦單位展延活動。

阿南接受《當今大馬》訪問時說，這項宗教大會被展延後，有約20名大馬人仍被隔離在望加錫戈瓦（Makassar）的一間酒店中。

“所有參與者已從集會地點被移去隔離地點。他們會繼續被隔離，直到他們原定返馬的日期。”

他披露，所謂的回程日期是指有關參與者之前預訂的返回大馬的機票或船票的日期。

他也說，截至週一仍沒有任何確診病例源自該場集會。

“至今還沒有病例，願上蒼讓我們的祈禱會維持下去。”

127大馬人參加印尼宗教集會

根據上述數據，曾有127名大馬人先後遭隔離望加錫戈瓦的一間酒店中，而這顯然比之前預估的87人，包括已抵達哥瓦但未成功前往“2020亞洲地區世界集會”的人數來得高。隨著阿南指目前只剩20名大馬人仍留在當地接受隔離，這也意味着，已有107名大馬人返國。

不過，阿南並沒有針對大馬參與者，提供更詳細的資料。

此外，相信已回國的107名參與者包括上週六企圖通過沙巴斗湖海域返馬，但卻遭大馬海事執法員攔截的12名男子。

據悉，這批男子當時試圖從北加裏曼丹的奴奴幹島（Nunukan island）乘船進入沙巴海域，但卻遭執法員攔截和強制送往巴隆（Balung）的宿舍接受隔離。

沙巴州秘書沙發爾（Safar Untong）早前也說，所有參加上述宗教集會後回國者，都必須被強制隔離14天。