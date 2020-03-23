娃娃機夾口罩一次3元 違例運作已被充公

（威南23日訊）業者創新夾娃娃機，3元可夾一包口罩，由于娛樂性行業在行動管制期間不得營業，有關“夾口罩機”在下午被執法組拉走充公，以免引來人群搶夾口罩。

人們撲到半死都買不到的口罩，而竟然可以在夾娃娃機內夾到，一個包裝內有3個口罩和1罐消毒液，幸運或有技巧的話，一次3令吉就可以夾到一包。

昨天開始有網友在臉書上傳消息，一罩難求的今日，新邦安拔珍珠城商店區的夾娃娃機內可以夾口罩，馬上引起廣泛討論。該店鋪沒有營業，但店前擺了有3台夾物機，其中一台是口罩，另2台是手繩和零食。

上傳者說他用9令吉夾3次，成功夾到2包共6個口罩。

或成傳毒媒介

記者今午到珍珠城了解情況，巧遇武吉淡汶區州議員吳俊益也在妻子報料後前來一探究竟。現場所見，該排店屋很少人開店，也沒有人來夾口罩。

吳俊益指出，這類夾娃娃機屬於娛樂商業性質，在這段期間不可以營業，業者應該把夾娃娃機收進店內。

“夾娃娃機放開讓民眾夾物的話，沒有消毒的按鈕就會成為傳播細菌的媒介。”

吳俊益當下把商店的地址資料傳給威省市政廳，以讓當局採取必要的行動。

据知，執法人員在下午3時許前來，把3台機都載往柏迪路市政廳分局處置。

吳俊益在這段期間緊密巡視選區內的巴剎動向，但因為沒有把照片上載到臉書，被誤以為“沒有做工”。

他強調不鼓勵民眾隨意外出，包括上市場和巴剎，越是人流擁擠的地方越應該避免。（SEH）

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