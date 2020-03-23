今日起至31日 公交調整服務時間

（吉隆坡23日訊）隨著政府宣布限制公共交通運作時間，國家基建公司（Prasarana）旗下的所有公交系統，明日起至本月31日，將調整服務時間和班次，民眾受促留意。

在上述限制下，該公司旗下的輕快鐵、捷運和單軌火車分別將在清晨6時至早上10時，及下午5時至晚上10時投入服務。

其中，星期一至五清晨6時至7時、早上9時至10時和晚上7時至10時，每30分鐘才有一趟列車；繁忙時段的早上7時至9時，及下午5時至7時，則是每10分鐘有一趟列車。

周末和公共假日的清晨6時至早上10時，及下午5時至晚上10時，維持每30分鐘一趟列車；而每天早上10時至下午5時間，則不會有列車穿行，意味著最後一班列車在晚上10時停駛後，各站點都會關閉。

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檳渡輪每小時僅一趟

除有軌公交外，國家基建公司旗下的公共巴士，包括Rapid KL、Rapid Penang、Rapid Kuantan、Rapid Kamunting和Rapid Manjung，同樣會依據政府規定的時間表作業。

上述公交限行措施，也涵蓋由Rapid Ferry經營的檳城渡輪服務。在此管制下，清晨6時至早上10時，及下午5時至晚上10時間，每小時只有一趟渡輪服務。

該公司發表文告提醒乘客，應瀏覽myrapidbus.prasarana.com.my/kiosk了解巴士時間和站點詳情；Rapid Penang的搭客，則可透過Rapid Penang Journey Planner手機應用程式查詢。

國家基建公司建議，所有在行動管制令期間須如常上班或急需外出的公交搭客，在出門前應妥善規劃行程或尋找替代方案，若無必要則應繼續留在家中。

欲了解更多詳情，可瀏覽Rapid KL的臉書、推特或Instagram查詢。