林吉祥：應對危機勿吝嗇 應盡所能拯救人民生計

（新山23日訊）依斯干達公主城國會議員林吉祥認同經濟學家莫哈末阿都卡立的觀點，即政府在應對新冠肺炎危機時不應該吝嗇，因為迄今為止當局所宣布的兩項經濟刺激方案都不足以應對新冠肺炎病毒的緩解戰爭。

他今日發表文告，促請政府在非常時期勿再考慮財政赤字、國債、經濟增長率和信用評級的問題，而是以人民為先，高舉“不管千方百計，拯救人民生計”的旗幟來對抗2019冠病病毒。

“莫哈末阿都卡立說，如果人民死亡，國家陷入混亂，馬來西亞想要經濟增長或良好的財政狀況是沒有意義的。”

林吉祥表示，衛生部總監拿督諾希山不久前透露，我國目前正邁向冠病病毒的第四階段——即“緩解的階段”。

“某個疾病根據爆發的嚴重程度分成不同的階段，分別是‘發病階段’、‘早期防控階段’、‘晚期防控階段’，以及最後的‘緩解階段’。

“衛生部總監指出，我們正邁向緩解的第四階段，因此把握這稍縱即逝的機會以打破社區中的病毒傳播，對我們而言是非常重要的。”

針對國內爆發第二波疫情的情況，他表示，早前諾希山也承認，衛生部並不知道2月27日至3月1日在大城堡清真寺舉行了逾1萬4000人的伊斯蘭傳教士集會，直到汶萊政府揭發首宗冠病確診患者參加了這項集會，當局才開始追蹤和檢驗集會參與者。

“到目前為止，在1萬4500名本地參與者中，衛生部已追蹤到1萬1000多人，並檢驗了6700人。而我國的確診病例人數，有62%與該集會有關，換言之，迄今為止的1306個確診患者中，有743個病例來自集會參與者。”

林吉祥認為，國內的確診病例已連續8天保持3位數的增長，然而最壞的時刻尚未到來，因為根據流行病學家拿督阿旺布吉巴博士所說，我國需要至少連續6個星期的行動管制令才能將病毒感染率降至可控制的水平。

他也強調，現在不是責難的時候，而政府必須從過去的錯誤中學習，了解我國為何會輸掉冠病病毒的“防控”戰，同時應該團結所有大馬人民贏得對冠病病毒的“緩解”戰爭。