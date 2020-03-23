額外融資延期還貸等措施 大華銀行助客戶紓困

（吉隆坡23日訊）馬來西亞大華銀行宣布紓困措施，為受新冠肺炎疫情影嚮的客戶提供即時援助，以舒緩企業和個人的財務負擔。

大華銀行首席執行員黃金松說，該銀行一直與顧客同在，並將繼續與客戶站在同一陣線，共度過當前難關。

“我們致力於支援與協助受到新冠肺炎沖擊的客戶，我們也將迅速回應，協助他們紓解財務負擔。”

根據大華銀行今日發出的文告，這些紓困措施涵蓋傳統與伊斯蘭銀行的商業和個人客戶、，包括：

為商業客戶提供的措施：

1.延期攤還貸款長達1年；

2.擁有良好記錄的客戶可靈活地要求延長介於2020年3月18日至31日到期的商業票據；客戶也可選擇於原有的到期日期付還其商業還款；

3.通過大華銀行申請政府管理的特別紓困便利；

4.為有需要獲取額外融資的客戶，根據其融資需求進行審查，以提供額外便利。

為個人客戶提供的措施：

1.延期攤還個人貸款、房屋貸款及信用卡長達6個月；

2.信用卡還款方面，只需攤還利息或無需付款長達6個月；

3.根據客戶要求，就其房屋貸款、個人貸款及信用卡的還款時間進行調整與進行重組。

欲知更多詳情，可以聯系大華銀行客戶關系經理，或瀏覽銀行網站https://www.uob.com.my/default/contact-us.page#contact，或撥電銀行24小客服務中心（03-2612 8121）或電郵至[email protected]。(LMY)