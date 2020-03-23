劉特佐美國房產 1.6億購入7955萬脫售

（八打靈再也23日訊）據美國新聞網站報道，大馬富商劉特佐位於美國的房屋單位，被指已以1850萬美元（約7955萬令吉）的價格脫售。

美國Variety網站聲稱，劉特佐是在2012年11月購置了這座位於洛杉磯日落大道區（Sunset Strip）的房屋，當時是3900萬美元（約1億6770萬令吉）購入。

報導提及，上述房產的成交，當年是好萊塢山莊有史以來最昂貴一次的房屋買賣記錄，可是今年起該房產前景和價值逐漸滑落。

報導表示，該房屋當年是由墨西哥演員里卡多蒙特爾班於1980年代所建。里卡多較後在2009年離世，並脫售予愛爾蘭投資商柏迪麥基倫，及發展商尼爾納牙米。

亞洲新聞網引述該報道說，這所庭院有如城堡般大的房屋，能觀賞洛杉磯主要風景區的地平線，後來劉特佐以場外交易方式，成功用低價購買此房屋。惟他卻空置了3年，原因不詳，他甚至移除和廢棄了屋內所有裝潢設計與設施。

報道聲稱，《Los Angeles Times》畫廊就該房屋圖像和所提供的2012年資料顯示，房屋面積達1萬3000平方尺，具備現代化的設計風格，更擁有一個能俯瞰洛杉磯地平線的窗戶，屋內設有7間浴室和6間睡房。

最終，因涉及非法挪用一馬發展公司（1MDB）資金的爭議，該房屋一度遭美國司法部充公。