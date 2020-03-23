首相公佈渡時艱4措施 公積金可提用

（布城23日訊）行動管制令進入第六天，首相丹斯里慕尤丁今日作出4項宣布，其中包括55歲以下的公積金局（EPF）會員可以提取第2賬戶的存款使用，但限制每個月最多提取500令吉，長達12個月。

他表示，這個i-Lestari提款措施的申請將從4月1日起開放，預計將有1200萬名公積金局會員受惠，涉及的數額達400億令吉。

慕尤丁表示希望這項措施及員工的公積金繳納額從4月起減低4%，可以讓員工擁有更多流動現金，購買日常用品。

料惠及1200萬會員

無論如何，他勸告民眾要善用這筆錢，在這段艱難的時刻，只購買有需要的物品。

慕尤丁今日在在第二次主持經濟行動理事會後，在首相署召開記者會時作出4項宣布。陪同者有財政部長東姑賽夫魯，還有國際貿易及工業部高級部長拿督斯里阿茲敏阿里。

衛部獲5億附加撥款

首相也宣布，政府同意向衛生部提供5億令吉的附加撥款，供購買醫療用具如呼吸器及加護病房（ICU）用具、個人防護用品（PPE）給政府醫院職員，還有化驗室檢驗冠病病毒用途。

“為了能立即購買急需的用品，政府已經緊急批準這項採購。”

除此之外，政府也準備1億令吉撥款給衛生部，以聘請2000名合約制新職員，尤其是護士。“許多護士及醫院職員在這段時間特別疲累，因為他們被迫日夜工作為冠病病例進行檢驗，並治療確診病例，我希望聘請新人手可以馬上做到，以便國內所有應用都有足夠人手，應對冠病疫情。”

各州獲1.3億助販商

第三項宣佈則是政府同意為各州提供1億3000萬令吉的撥款，來應付州內疫情，這筆撥款可提供給受影響的小販和小商。

慕尤丁說，每個州屬都會獲得相等的撥款，不分州政府是由哪個政黨所組成。

“我們現在正在面對的危機影響全民，不分種族宗教及政治傾向，因此我們認為各界應該不分黨派，團結一致應對我們所面對的危機，照顧人民的安全、健康及生命是我們超越政治的共同責任。”

慕尤丁透露，他較早在經濟行動理事會聽取匯報時，也被告知國際原油價格下跌，還有冠病疫情將對大馬經濟狀況及經濟成長所帶來的影響。

“我知道此刻大部分人民，尤其是低收入群體都在思考的是如何在經濟充滿不確定性的情況下繼續生活，我知道我們現在經濟的危機，讓很多人失去收入來源。”“小商人被迫關店，德士及電召車司機沒有客人，領日薪的員工無法獲得薪水，各個僱主也蒙受損失，因為他們的生意被迫暫時停止。”他說，因為如此，經濟行動理事會才會做出上述宣布。

30日公佈完整救市配套

慕尤丁也宣布，他將在3月30日公布更完整的振興經濟和援助人民的配套。“所有我將宣布的措施，都會考量到在中期內強化政府的財務狀況。”

“我希望政府採取的措施，將會讓人民的生活更有保障，國家經濟也會持續穩定。”

他說，國家面對危機的時刻，最重要的是大家都要共同努力，為每一道難題尋找解決方案。

PTPTN償還期再延至9月

慕尤丁也說，政府同意把高等教育基金（PTPTN）貸款的償還期再延長3個月至6個月，涉及款額高達7億5000萬令吉，這項措施即時生效至9月30日。

他預料會有150萬借貸者從中受惠，而延遲繳付的貸款額約為7億5000萬令吉。

“這項延遲（償還貸款）即日起生效，直到9月30日。”

除了上述4個宣布，慕尤丁也說，政府在考慮採取其他措施幫助人民渡過難關。

慕尤丁：視疫情演變 再商是否延長管制令

坊間一直在猜臆行動管制令是否會延長，首相丹斯里慕尤丁說，國家安全理事會將會視新冠肺炎疫情的演變，在31日行動管制令結束前，討論是否要延長管制令一或兩個星期。

90%民眾遵守

他表示，現有的行管令落實後情況越來越好，已經有約90%的民眾遵守，管制令可謂有效，但他希望能達到100%。

他今日在主持第二次的經濟行動理事會會議後，在記者會上，發表談話。

他說，若還有人出門，希望能保持最低水平，只去超市購買必需品或者去藥劑店買需要的藥品而已，而且必須快去快回。

慕尤丁也強調，從數據來看，行動管制令是有效的。

“根據衛生部在各機構協助下所採取的措施，以及來自各方的配合，包括那些參與傳教集會，但還未現身者的合作，管制令的實行很大可能已經有正面的成效。”

他說，政府將會密切監督疫情，並根據情況來決定兩周的管制令是否已足夠，抑或是再延長一或兩周。

“我們將會研究，再作出宣布。

他也再次懇求人民待在家中，不與他人接觸，勤洗手和保持個人衛生，就可以避免病毒的傳播。

政府不管制檢測收費 首相吁私人醫院勿收太貴

慕尤丁指出，政府不會管制或控制私人醫院進行新冠肺炎檢驗的收費；他認為500至600令吉是合理的，上千就會對大家造成經濟負擔。

他希望私人醫院不要徵收太高的費用，因為私人醫院也有社會企業責任要履行，受促勿在管制期間徵高檢驗費，加重人民的負擔。

他說，據他了解，在政府醫院，每人的檢驗成本需要700令吉，因此私人醫院當然需要徵收一個合理的費用。

慕尤丁是針對私人醫院提供的冠病病毒檢驗費用介於580令吉至700令吉，政府會否控制價格，作出回應。

他強調，因為每一次檢驗都有成本，只是在政府醫院的成本都由政府承擔。

另外，慕尤丁希望僱主能勸告外勞出來檢驗或接受診治，在行動管制令期間待在家中不要出門。

針對有外勞因為害怕檢驗費用太高而不敢進行檢驗的問題，他認為，目前最重要是要現身檢驗，以免病毒傳播開來。

“最重要是先出來（進行檢驗），現在最重要的是安全，不管他是大馬公民還是外國人，他們都應該挺身出來接受檢測，以確定是否發燒，和避免被感染。”

慕尤丁表示，在政府醫院，政府只承擔大馬公民的部分測驗費用，外勞的話當然需要照常付費。

他勸告外勞進行檢測和診治，否則，若不接受檢驗和治療唯恐會蔓延。

口罩抵馬將送有需者 慕尤丁：貢獻人民

慕尤丁說，一旦政府向中國訂購的1000萬個口罩抵馬，政府將會免費派給有需要的人民。“這是政府在危機時期為人民所作的貢獻。”

他說，他昨日已指示國家天災機構（NADMA）提供撥款，價格約每片1令吉18仙。

慕尤丁指出，國家安全理事會昨日已討論了口罩價格和短缺問題，他已指示貿消部長與生產商討價格，以確保價格不會過高，最重要是供應充足和價格合理。

口罩價格不會過高

他說，大馬四五家工廠已受促繼續供應充足的口罩給市場，這些工廠目前面對的原料短缺的問題，因為原料主要都需要依賴進口。

他希望口罩生產商能夠克服問題，並每月可生產200萬至300萬片口罩。

他也希望口罩生產商在危機時期能夠認同貿消部所制定的價格。

“關稅局也會監督，禁止口罩出口，以確保國內有充足的供應。”