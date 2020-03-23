檳快捷通減70%班次 CAT免費巴士趙數減半

（檳城23日訊）檳州首席部長曹觀友說，今天是實施行動管制第6天，州政府將進一步收緊管制，即日起檳城快捷通巴士（Rapid Penang）將減少70%的班次，至於檳城CAT免費巴士，則減少50%的班次。

他指出，檳城快捷通巴士時間表，包括檳城渡輪因減少班次而營運時間有所更動，民眾可透過手機應用程式 Rapid Penang Journey Planner查詢詳情。

“我勸告民眾待在家並減少出門，若要購買日常用品，就使用宅配服務（delivery services）購買。”

他說，過去24小時內發生了太多事，尤其是地方政府就被迫提出新的指示，包括在行動管制的首日，地方政府就禁止檳島4個巴剎的路邊小販擺攤。

曹觀友今日在光大行政中心進行線上直播記者會時如是指出，他也拜託民眾別再任性，大家一定要遵守行動管制令的指示，否則行動管制令或會延長，到時大家將面對更多的不便。

理由適當仍可往返威省

曹觀友也強調，現在不是區分你我的時候，不要再將新冠肺炎政治化，大家必須一起與全國人民，不分種族的集中對抗這個疫情。

“今天，檳島市政廳告知，檳島4個巴剎，尤其阿依淡巴剎的情況已受控，很多巴剎也在地上畫上了記號，落實社交距離，即人與人之間保持1米的距離；浮羅池滑巴剎的路邊攤子從明日（24日）起也禁止營業。”

曹觀友也說，他於今早獲得州衛生局也提供最新報告，並在此確實的告訴大家做好準備面對或更繼續惡化的疫情。

另外，他也收到了我國移民局提供檳州人民飛往其它國家，或從外國往返檳州的資料。至於國內貿易及消費人事務部方面則表示，允許那些生產必需品的工廠繼續運作。

“此外，國內貿易及消費人事務部表示，無論是洗手液、口罩及其它日常用品等，目前的供應依然充足，而檳城人力資源局也向我們匯報關於禁工、僱員薪金問題等。”

另外，針對媒體詢及是否禁止檳州人民往來威省兩地一事，曹觀友解釋若有適當的理由，民眾還是獲准來往檳威兩地。