當你抱怨失自由請想想他們 物資短缺 醫護員披塑袋自救

（吉隆坡23日訊）隨著新冠肺炎疫情持續延燒，多國都出現防護服（PPE）裝備缺乏的現象，網絡上流傳兩個有關前線醫護人員身披塑料袋防疫自救的影片，他們在上崗工作前讓同事在自己身上纏繞層層塑料袋，再以剪刀在塑料袋剪開口制作成防護頭套，簡陋的裝備讓眾人替他們感心驚。

影片可見，醫護人員用透明的大塑料袋正為前線同事手工制作防護服，醫護人員一腳踏進塑料袋里，其他人則幫忙把塑料袋包裹在醫護人員腿上；另一支影片則是醫護人員排著隊，等待用塑料袋做成頭套，先是在塑料袋中間剪個開口，再為醫護人員套上，之後再用一個尺寸更小的塑料袋加強固定。

這類的建議防護套雖不懂成效如何，但已是他們能力所及可做的最大努力，網友不禁感嘆：“當你待在家抱怨失去自由的時候，他們卻連呼吸一口新鮮空氣都困難。”

網傳影片未證實真假

有關的影片在網絡上經網友們不斷轉發，有者稱是在我國發生，有者則表示這有可能是發生在國外，至於影片是真是假，則有待衛生部進一步確認和厘清。

無論如何，我國的確面臨著醫療物資短缺的問題，加上確診病患人數有增無減，導致醫療物資消耗速度更快。

陳亞才：怕引民眾恐慌 醫院缺物資不敢公開籌集

時事評論員陳亞才在臉書透露，本身通過朋友與兩家政府醫院的醫生私下聯系，得知醫院正面對醫療物資短缺的問題，包括PPE防護服、N95口罩和手套，希望能得到外界的協助籌集。

他指出，另一家醫院的醫生則把所需的醫療物資項目列出來，幾乎等同於整套完整的醫療裝備，包括防護面罩、頭套、隔離服、手套、鞋套、防滑鞋、N95口罩、外科口罩及搓手液。

陳亞才表示，醫院陷入兩難的情況，即迫切需要醫療物資，卻又不方便公開籌集，擔心消息傳開後會引起民眾不必要的恐慌和議論。

“但我們又不能坐困愁城，干焦急，醫院是第一前線，一旦淪陷，後果嚴重。”

他認為，早前許多大企業和社團領袖都懷著悲天憫人的胸懷，大手筆捐獻物資給外國，如今我們自己的國家有難，慈善工作應回饋給家園，希望企業和社團也可發揮同樣的作用，為我國前線醫療隊伍提供必要的醫療裝備。