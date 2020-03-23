500元疾檢合理 首相：不管制私人醫院收費

（布城23日訊）首相慕尤丁指出，政府不會管制或控制私人醫院進行新冠肺炎檢驗的收費；他認為500至600令吉是合理的，上千就會對大家造成經濟負擔。

他希望私人醫院不要徵收太高的費用，因為私人醫院也有社會企業責任要履行，受促勿在行管期間徵高檢驗費，加重人民的負擔。

他說，據他了解，在政府醫院，每人的檢驗成本需要700令吉，因此私人醫院當然需要徵收一個合理的費用。

慕尤丁是針對私人醫院提供的冠病病毒檢驗費用介於580令吉至700令吉，政府會否控制價格，作出回應。

他強調，因為每一次檢驗都有成本，只是在政府醫院的成本都由政府承擔。

另外，慕尤丁希望僱主能勸告外勞出來檢驗或接受診治，在行動管制令期間待在家中不要出門。

針對有外勞因為害怕檢驗費用太高而不敢進行檢驗的問題，他認為，目前最重要是要現身檢驗，以免病毒傳播開來。

“最重要是先出來（進行檢驗），現在最重要的是安全，不管他是大馬公民還是外國人，他們都應該挺身出來接受檢測，以確定是否發燒，和避免被感染。”

慕尤丁表示，在政府醫院，政府只承擔大馬公民的部份測驗費用，外勞的話當然需要照常付費。

他勸告外勞進行檢測和診治，否則，若不接受檢驗和治療唯恐會蔓延。