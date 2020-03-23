南北大道部分收費站關閉 過路需通行證

（八打靈再也23日訊）南北大道公司（PLUS）宣佈，自昨天（22日）起至31日分階段關閉部分收費站，僅持有通行證的人士可以通行，同時執法單位正加緊執行行動管制令。

該公司發文告說，基於警方的指令，部分收費站包括U-turn出口已關閉，一些收費站僅開通多類別通道（multiclass），讓擁有通行證的人士通行。

受影響的收費站：

1) 大使路收費站 - 交通工具可在第一通道（多類別通道）通行

受影響路段：大使路（31.2公里處） - 武吉拉惹路（-1.25公里處）

2) 新街場收費站（310.1公里處）- 交通工具可在第一通道（多類別通道）及第四通道通行

受影響路段：新街場（310.8公里處）- 芙蓉（263.9公里處）

3) 士姑來收費站（14.8公里處） –所有通道關閉（掉頭U-turn）

受影嚮路段：士姑來（14.3公里處）- 馬接（72公里處）

4) 江沙收費站（241.43公里處）- 只有往北部的交通工具可以在大道行駛

受影響路段：章吉遮令（219.6公里處）- 怡保北部（275公里處）

5) 愛極樂收費站（195.4公里處）- 所有通道關閉（掉頭U-turn）

受影響路段：新邦安拔（216.9公里處）- 巴莪（142.7公里處）

6) 不叻士寧宜（收費站（239.7公里處）- 所有通道關閉（掉頭U-turn）

受影響路段：芙蓉（263.9公里處）- 新邦安拔（216.9公里處）

7)327.2公里處往北方向關閉，直到到打巴分岔路口（326.8公里處）

受影響路段：怡保北部（275公里處）- 美羅（339.3公里處）

對此，全國交通調查及執法部總監拿督阿茲斯曼受詢時指出，上述收費站的交通依舊可以通行，只不過執法人員目前設路障加緊行動管制令，檢查來往的車輛，以確保僅持有通行證的人士可以通行，其餘沒有充足理由的人士皆被指示回轉。