路障嚴檢出島者 市區往檳橋 車龍數公里

（檳城23日訊）塞！塞！塞！行動管制令進入第6天，由於東北區警方在檳城大橋出口處設路障嚴檢出島者，導致市區前往大橋方向排了數公里的車龍。

24小時展開的檳城大橋管制行動於昨晚7點開始，今天早上，檳城大橋出口處一早就排起車龍陣，不少要出島的公眾一塞就是數個小時，大吐苦水呼吁警方檢舉行動快些。

這個路檢站是24小時分6班進行，每個班次4個小時，主導的是警方，並由3名武裝部隊的軍人及自願警衛團的團員協助下展開路檢，警員嚴加審查每一輛要出島的轎車和民眾，是否允許出島。

由於執法員截查每輛轎車和摩多都費時不短，車龍陣在10點開始越排越長，數公里的車龍陣困住不少欲前往威省辦公或有要事出島的公眾。

一兩公里塞3小時

一名自11點多就困在車龍陣至今已經近3個小時的男司機陳先生聯絡光明日報記者說，短短1、2公里的路程他竟然塞了3個小時還沒上到橋。

“尿急也沒地方解決，只能死忍。到底是什麼原因需要這麼久?”

他說，有些轎車等了數個小時後拋錨，使到情況更加嚴重，他呼吁執法員加快審查的行動，就有要事或公務在身的公眾盡快脫離這個車龍陣。

據了解，其他3個路檢站、即壟尾、峇都丁宜及雙溪里蒙則順利展開並沒面對任何問題。