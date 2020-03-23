軍警：更有效管制行動 無人機檢查路面

（八打靈再也23日訊）國防衛隊首長丹斯里阿芬迪旺指出，軍警將開始使用無人機檢查路面情況，以更有效執行行動管制令。

他說，軍警在全國執行行動管制令需要龐大的人力，如有需要，軍方將會添增人手並且使用科技產品，以確保全國人民百分百遵從這項指令。

“軍警將會在這一兩天內開始使用無人機，基於所需數量龐大，本地一些私人機構商已答應藉出無人機。”

他今早在國營電視台RTM1接受《早安，馬來西亞》節目訪問時說，執法人員必須得到充足的休息，才能更專注和有效地協助政府執行行動管制令。

“這是一場長久的作戰，目前軍警分3個班次輪班，並且駐守在需要關注的地點。”

針對網上流傳軍隊出動坦克車巡邏的照片，他否認這項說法，並稱軍方目前只是佩戴個人防衛武器，沒有必要動用重型武器。

“人民不是我們的目標，也不是我們的敵人……但行動管制令實行已經6天，我們希望全民遵從指令，不想必須使用強硬手法對付冥頑不靈者的一天。”

對於我國冠狀病毒病疫情爆發，他認為這不僅僅是政府和軍警面對的問題，而是全國人民必須共同參與，並且相互配合執行行動管制令，才能阻斷病毒繼續蔓延。

他說，目前仍有民眾不遵從行動管制令，當中有者不明白或不在意這項指令的重要性，也有人存有僥倖心態，認為本身不會受到感染。

“也有一些村民認為，冠病病毒僅在城市間傳播，鄉村地區不會受到任何影響。”

對於此，阿芬迪苦口婆心地勸告民眾務必要自律，不要因為個人無視這項指令，而讓他人陷於風險內

“冠病死亡人數在上升，這可以發生在任何人身上，包括我們的至親。”