【日萊峰2男被活埋】出動挖土機未尋獲 2人10年前起山下尋金

報導徐泰頡

（雙溪大年23日訊）日萊峰藏有百萬令吉的黃金寶藏？ 昨午發生在日萊峰山腳下的土崩，活埋2名馬來男子，其實早在10多年前，已開始在此處找尋黃金下落，沒想到卻被埋在此處。

消拯員今早出動挖土機挖泥尋人，截止早上11時，還是沒有找到2名失踪者，相信已兇多吉少。

瓜拉姆拉警區主任阿茲裡指出，被活埋的失踪者末諾沙亞里（68歲）和羅斯蘭（52歲），於10年前已開始在此處（意外現場）找尋黃金寶藏，不過因行動管制令，原本於本月19日暫停尋金工作，失踪者昨日仍然冒險繼續進行他們的“夢想”工作。

受詢及為何日萊峰藏有黃金寶藏，阿茲裡表示自己也不知情，尋金故事都是報案人所言。

他說，在意外發生前，其中一名失踪者曾致電給一名友人，要求協助買飲料，但友人在昨午4時來到現場時，卻沒有發現他倆的下落。

“由於現場有發現土崩的跡象，這名友人就致電向警方求助，而警方也在現場附近發現失踪者的車子。”

吉州消拯局執行組主任莫哈末都依山指出，他們在接獲投報後，從昨午6時就開始動手挖泥尋人，但挖到午夜還是沒有任何發現。

“我們在今早8時繼續搜索，目測發生土崩的地區約有12至15米深。”

他披露，該局用挖土機挖走約12米深的泥土後，就會用徒手挖掘來尋找失踪者。

消拯局在這次的行動中，共派出36名人力到現場協助，為防範新冠肺炎，消拯員救人前也先做好防護工作。 （SEH）

失踪者兒：只聽說父要種椰樹

失踪者末諾沙亞里的兒子莫哈末菲查（44歲）指出，父親很少向家人提起他在日萊峰山腳下所要辦的事，包括傳聞中的黃金寶藏。

“之前只是聽說父親要在該處種植椰樹，但沒想到就發生如此的意外。”

他指出，他昨午曾返回位於武吉士南茂的家鄉，當時母親告訴他，父親與友人羅斯蘭已到日萊峰山腳下，直到傍晚6時接獲警方的通知，他們才知道父親出事。

他披露，父親非常喜歡耕種，經常在住家前的空地種植蔬菜與果樹。