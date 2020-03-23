等不到換心 劉真走了

（台北23日訊）台灣國標舞女王病逝！她在2月初接受心臟手術，中途突然心跳停止，裝置葉克膜和生命搏鬥，之後又改裝心室輔助器等待換心。誰料，還沒有等到心臟，她便撒手人寰，享年44歲。

劉真因為主動脈狹窄問題入院，原本只視為一個簡單的心臟手術，未料在手術過程中突然心跳停止，才裝上葉克膜搶救，留院觀察整整1個月。她裝上心室輔助器後，出現腦部自發性出血狀況，4日曾做開顱手術，沒想到最後仍未能撐過難關，經北榮證實她在22日病逝，享年44歲。

辛龍上個月曾心痛喊道：“此時的我脆弱迷惘，但是告訴自己不能崩潰，祈求朋友們能繼續為劉真禱告，給劉真加持！給劉真力量！”希望大家幫劉真集氣，幫助她度過生命的大難關，辛龍更願意以生命換愛妻的命，“我辛龍願意用自己的生命換劉真的生命，因為女兒才四歲可以沒有爸爸，但是不能沒有媽媽……。”句句流露焦急與心疼。

事實上，劉真從小學習芭蕾舞，奠定扎實的舞蹈基礎在18歲開始跳國標舞，23歲時開始參加各大競賽，主要擅長項目為拉丁舞，擁有“國標舞女王”的稱號，學歷更是一流，畢業於台師大附中、國立政治大學俄國語文學系。她2014年和辛龍一起去戶政事務所登記結婚，同年6月9日在夏威夷完成浪漫婚禮，婚後夫妻倆過著幸福愉快的生活，在2016年生下寶貝女兒霓霓，時常可以看見她在粉絲專頁分享母女互動的照片，總是笑容滿面、感情要好甜蜜。