曾接觸確診醫生 默克爾居家隔離

（柏林23日訊）因兩天前為其註射疫苗的一名醫生被確診感染2019冠狀病毒病後，德國總理默克爾星期日晚開始居家隔離，並將過幾天接受測試，但她在隔離期間將繼續工作。

默克爾的發言人賽貝特當晚以聲明的形式公佈了上述消息。

在周三發表了罕見的電視講話後，默克爾星期日通過電話會議，與各聯邦州州長以及包括外長、財長、防長、衛生部長、內政部長在內的聯邦部長進行磋商。會議決定目前不在全德範圍內下達“禁足令”，但推出“交際禁令”。

星期日傍晚，默克爾在柏林總理府舉行了為時約半小時的記者會，宣佈了最新的一系列增強版防疫措施，包括禁止兩人以上聚集、關閉所有餐館堂食業務等。

德國從週一（3月23日）起，至少在未來兩週實施以下措施：

1. 要求民眾將家庭生活以外的人際接觸降到最低；

2. 在公共場所，人與人之間要盡量至少保持1.5米的距離（一家人或同住一處的人不在此限制之內）；

3. 在公共空間，最多兩個人聚在一起（一家人或同住一處的人不在此限制之內）；

4. 禁止在公共場所、私人場所以及公寓中舉行大規模聚會、狂歡；

5. 禁止在全國所有餐館、餐廳就餐，但仍然允許送餐和取餐；

6. 理髮店、按摩店、刺青店等涉及人際接觸的服務行業店鋪暫停營業，但醫療機構例外。