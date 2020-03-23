買不到口罩 顧客給臉色看 藥劑師心好累

（大山腳23日訊）行動管制令期間，西藥店是豁免行業，業者以為在這期間上門的顧客會減少，偏偏卻遇上一些顧客非但慢慢選購非急用的醫療用品，買不到口罩時還怒目相向，心有不甘。一名藥劑師忍不住在臉書發文，抒發郁悶的心情：“你問我還好嗎？其實，只有一個字，累。”

該名藥劑師在貼文上說，本以為行動管制令展開之後，民眾會安安分分的待在家，減少出門，沒想到許多民眾卻是不論大事小事、有事沒事都湧出來。

“本以為可以幫到民眾解決些小恙，如普通感冒、牙痛、皮膚病等，或回答些諮詢。哪知買個血壓測量儀或Knee Support（護膝支撐）猶如買個LV手提包……；本以為我們在為社區服務，大伙們會體諒，哪知一句‘mask沒貨’，好比我騙了他全副身家。” 文中盡顯無奈。

他說，西藥店在這非常時期繼續營業，因為是屬於基本服務領域，不能隨便休業，而且已成了社區服務。

他和員工在行管令開始實行這幾天，除了用哄的方式，還用上請求甚至喝令的方式，希望上了年紀的民眾別待在店內太久，畢竟這對大家都不好，然而效果不大，這些顧客也不在乎。

如今，他唯有將店里的椅子都移開，並開始管制店內人數，希望做到社交距離，把風險降到最低，還望民眾配合。

“現在不是拼業績，而是責任感、使命感。除了工作上的問題，（我們）還面臨一定的風險。希望各位能體諒及了解我們的工作情況……”

令他感到無力的是，有中國單位透露會捐贈10萬口罩給我國，大馬政府也對外宣佈將從中國採購1000萬個口罩，顧客卻沒看清新聞內容，以為大量口罩已流入市場，不斷詢問有沒口罩賣，他店里的電話和手機更是響個不停，還有人直接表現的很氣憤及心有不甘 。

“事實上中國運過來的口罩都是屬於政府部門的，別看了頭條新聞就以為市場已有口罩。”

他說，店里目前沒有口罩存貨，同時希望大家沒急事就待在家裡。除了自救，亦幫了他人。”