外長：遏止病毒傳入 盡速讓大馬人回國

（吉隆坡22日訊）外交部長拿督斯里希山慕丁強調，外交部會盡力把因新冠肺炎疫情滯留外國的馬來西亞公民帶回國。

他說，有網民在社交媒體埋怨政府帶這些人回國將增加新冠肺炎病毒傳入的風險，但他強調外交部在此事絕不妥協，因為所有馬來西亞公民都擁有回國的權利。

不過，希山慕丁提醒從外國回來的國人務必遵守限制令，聽從當局的指示進行14天的居家隔離。

“若出現疑似新冠肺炎癥狀，必須馬上向附近診所或醫院求醫。這看起來像是種麻煩，但這一小步將能遏止病毒進一步蔓延。”

希山慕丁在行動管制令進入第五天發表給馬來西亞人的公開信中說，馬來西亞在抗疫的艱難時刻，獲得國際夥伴的支援，現在全世界都在看著我國，國人是時候團結一致與遵守紀律包括行動限制令，以便成為他國抗疫的楷糢。

“馬來西亞政府及時與各國政府合作對抗新冠病毒。例如，外交部向中國尋求口罩、洗手消毒液和前線醫護人員的防護配備等醫療物資。”

“我們與印尼等鄰國共享資訊，並追蹤出席印尼群眾集會的國民；與新加坡合作確保柔佛和新山邊境的關鍵服務的安全。我們也繼續尋求中東國家的支援。”

希山慕丁呼籲民眾優先關註公共衛生課題，避免散播假消息，並照顧健康。

他也向在前線奮戰的醫護人員、機場和邊境執勤官員，以及軍警人員致敬。

希山慕丁：大馬抗疫獲多國支援

外交部長拿督斯里希山慕丁說，與馬來西亞有良好外交關系的中國、印尼和新加坡等國，正協助我國對抗日益嚴峻的新冠肺炎疫情。

他說，在當前時刻，馬來西亞毫不計較地幫助其他國家，也欣然接受來自各方的誠意支援。

“例如，外交部不時與中國政府溝通。這等友好關系使中國毫不猶豫的向我國輸送口罩、消毒液、檢測新冠肺炎儀器及前線醫護人員防護裝備。”

他說，馬來西亞與新加坡合作，協助在新加坡工作的馬來西亞公民解決行動管制令期間的住宿問題。

他指出，馬來西亞也與印尼合作追蹤參與印尼傳教士集會的馬來西亞人，以及尋求中東國家的支援。