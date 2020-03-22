防長：國防衛隊僅協助 只有警方有逮捕權

（布城22日訊）國防部高級部長拿督斯里依斯邁沙比利強調，只有警方擁有在行動管制令期間進行逮捕的權力，因為主導執行這項禁令的依然是警方，國防衛隊只是協助，所以他促請人民不要擔心。

他於今日主持行動管制令執行跨部門特別會議後，通過直播進行的記者會上說，當局至今還是採取柔性的勸導方式，但不排除會在逼不得已時轉為更強硬的行動。

他說，我國出動約5萬名軍警人員、志願警衛、地方執法人員等，全面執行行動管制令，滴水不漏防範新冠肺炎病毒的擴散。

他說，軍方今日起給予警方的協助，包括設路障排查車輛、城市及鄉區巡邏工作、勸導人民、在人群聚集的地點，如超市及早市巴剎維持秩序、駐守醫院、守衛國家邊界的出入境處與高風險區等。

獲民防局志警支援

“警方同時也得到3000名民防局和1462名志願警衛團（RELA）成員的支援。”

“我們在會議中經討論，認同這是必要的，尤其是鄉區確實需要他們的協助，人數將會增加。”

依斯邁沙比利透露，警方已經成立一個行動管制令執行特工隊，除了軍方，也會加入民防局和志願警衛團。

他重申，軍方只是協助警方，包括勸導人民，只是還是有許多謠言滿天飛，例如當宣布今日開始調動軍方協助後，就傳出軍方會出動坦克車，從而引起人民的恐慌。

他說，軍方是衛生部長援引《1988年預防及控制傳染病法令》第5條文，授權或委任其認為必要的執法機構，即國防衛隊協助維持秩序及執行相關的條例。

他強調，軍方的調動不是在緊急法令或戒嚴，或國家安全理事會法令下進行。

“在《1988年預防及和控制傳染病法令》下，違例者確實會受懲罰，包括坐牢2年。”

90%人民遵守行動管制令

依斯邁沙比利說，基於新冠肺炎疫情持續擴散及確診病例不斷攀升，為了遏止疫情及挽救更多生命，實行行動管制是至關重要的。

他在記者會上，也對新冠肺炎死者的家屬痛失親人致哀。

依斯邁沙比利說，警方的報告顯示，人民對行動管制令的遵守率已達到90%，即還有10%的人仍冥頑不靈，但這10%相當於我國320萬人口，是不容小覷的數目。

他表示，他們發現在許多地區，依然有人故意違反行動管制令，希望在軍人加入協助後，能夠更有效的控制情況。

“除了中央政府，各州國家安全理事會（MKN）已經啓動，以確保人民遵守行動管制令。”

此外，他說，他們也要求各縣市的天災管理中心採取行動，希望在各造的協助下，能提高人民對禁令的遵守率。

助控制人潮 軍警駐守巴剎超市

基於早市巴剎和超級市場依然聚集人潮，行動管制令執行跨部門特別會議決定，軍警將駐守在這些地點，協助地方當局或市議會控制人潮。

國防部高級部長依斯邁沙比利指出，當局發現依然有一些地點沒有遵守行動管制令，而情況最嚴重的是早市巴剎及超市，採購人潮擁擠，沒有保持一米的安全社交距離。

他說，採購日常必需品固然很重要，但他們要勸告早市巴剎及超市的顧客嚴格遵守指示。

“行動管制令執行跨部門特別會議也因為這情況，決定今後將有軍警協助地方當局維持秩序及控制人潮。”

“或許會安排顧客依次輪流進入，或是分批進入，而不是同一時間有很多人在里面，因為人潮擁擠會帶來危險。”

羅興亞人非法移民 請速現身檢測

依斯邁沙比利呼籲出席過2月杪大城堡清真寺傳教士萬人集會的羅興亞和非法移民，即刻現身接受新冠肺炎的檢測，不要害怕被逮捕。

他說，警方已鑒定超過8800出席者的身份，而已接受檢測的出席者至今有逾1萬人，對於未現身者，若他們再不主動現身，警察將上門捉人。

“出席者和他們的家屬應該即刻現身接受檢測，因為砂拉越的個案顯示，不只出席者感染，他們的家屬也感染，經已說明家屬也是高風險。”

“我們今天在會議中決定，不會再求他們現身，警方將會上門捉人。”

但依斯邁沙比利重申，警方的本意不是要逮捕他們，而是確保他們和他們的家人健康。

有關非法移民，他說，這包括羅興亞難民，他們可能是因為沒有合法逗留的證件而匿藏起來。

“我今早與全國總警長商討，他們沒有合法逗留證件不是我們的重點，而是要確保他們都接受檢測以及沒有感染新冠肺炎病毒。”