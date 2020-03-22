助警方執行管制令 7500軍人出動支援

（八打靈再也22日訊）大馬國防衛隊（ATM）動員7500名軍人協助警方在全馬加強執行行動管制令。

大部分軍人從早上至中午時段抵達各個警區總部，之後隨即隨警方前往各個地點一同執行任務，包括設置路障及巡邏等。

國防衛隊首長丹斯理阿芬迪今午前往安邦路巡視其中一個路障聲稱，軍方目前動員支援警方的軍人共7500人。

現階段，前來支援警方的軍人主力是協助警方設置路障，檢查往來的車輛是否違反行動管制令出行，並勸請民眾若沒緊急事故勿離開家門，不過之後也會參與警方在購物中心或超市的聯合巡邏行動。

與警巡邏購物中心超市

八打靈再也警區主任聶依查尼助理總監披露，軍人今午12時抵達警區總部，他會在協助解決軍人的管理及後勤問題後再派遣他們出勤。

他解釋，管理方面包括武器存放的地方及數據管理、人事管理、值勤名單等；後勤方面則有關食物供應、牀、口罩、手套、運輸等。

而梳邦再也警區主任利斯京助理總監則提到，軍人今早10時40分抵達警區總部，耗費逾1小時匯報工作的分配事宜。

金馬警區主任法米助理總監表示，警方和軍人已在下午2時出發，前往金馬地區各路檢地點，展開聯合執法行動。

他也將到各路檢地點進行巡視，確保警方執法工作一切順利。

據知，國防衛隊派遣的軍人也在早上11時許，在金馬警區總部集合和部署行動，2輛軍人卡車也停在警局外。

軍警是在下午2時30分左右，於陸佑路的敦李孝式警局前展開路檢，截停前往蕉賴方向的轎車和摩多，並詢問民眾外出的理由，同時也不忘勸告沒戴口罩的民眾要戴口罩。

在冼都巴剎路、孟惹拉拉、泗岩沫路及斯里慕尼警局前，也可見由冼都警方與軍人聯合駐守的路障，這些軍人出發前都獲派發口罩。