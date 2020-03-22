银行助客户渡难关 陆续公布延迟供期方案

（吉隆坡22日讯）随著多个领域受到新冠肺炎疫情所经济，本地银行也为协助客户度过难关，陆续公布贷款延迟供期方案，以进行债务重组或延迟贷款供期。

SBH财务咨询公司整理了所有银行发布的讯息，并就贷款延迟供期（Moratorium）的概念做了详细解释，即贷款延迟供期对银行业来说，是暂时中止或延迟贷款供期。

但该公司也提醒，延迟贷款供期将会影响到个人在未来6至12个月成功申请其他贷款的机会，因为“这只是银行将你作为收款人的归类方式，也是你应该了解及注意的缺点

。”

由于所有延迟贷款供期的申请依然必须获得银行的批准，不保证所有申请都会成功。

(LMY)

马来西亚银行贷款延迟供期方案

联昌银行（CIMB）

．涵盖所有受影响领域，尤其是旅游业

．包括所有类型的贷款，除了逾期的信用卡账单

．受影响公司的职员受允许申请

．公司必须出示大马公司委员会（SSM）证书

．申请需时2周处理，银行会联系通知申请结果

安联银行（Alliance Bank）

．开放给所有受影响领域申请，涵盖所有类型的贷款

．不包括逾期的信用卡账单

．受影响公司的职员也可以申请

．亲临临近分行填写表格，并将拇指纹留作记录

．申请需时3周处理，将通过电话通知结果

大众银行（Public Bank）

．受影响领域，包括航空公司、酒店及更多领域可申请

．延迟供期受限于商业而已，不包括职员个人

．延迟供期长达6个月

．必须在主要的大众银行分行提出申请

丰隆银行（Hong Leong）

．开放给商业及受影响职员

．涵盖所有类型的贷款

．只需要填写表格及扫描拇指纹

．申请需时1周处理，将通过电话通知结果

马来亚银行（Maybank）

．包括受影响领域及职员个人

．须填写表格及提供3至6个月的银行结单提出申请

．涵盖所有类型的贷款

．可以在任何马来亚银行分行完成手续

．将通过信函发出申请结果

大华银行（UOB）

．开放给受冠病疫情影响职员及领域，包括旅游业、饮食业、零售业、酒店、教育及更多

．至于个人，只涵盖房屋贷款

．商业方面，涵盖所有类型的贷款

．个人需要提供信函／文件证明他们在这个时候没有工作或没有收入

．申请可以在任何分行完成，需时2周处理

大马银行（Ambank）

．开放给所有受影响领域及个人

．涵盖所有类型的贷款

．登门或进行网上申请

．申请需时2周处理

．银行将通过电话通知结果

兴业银行（RHB）

．涵盖所有受影响商业、职员及自聘人士

．涵盖各种类型的贷款

．提呈表格或电邮。表格可以网上或登门提交。

．申请需时2周处理

．将接获电话通知结果

渣打银行（Standard Chartered）

．受影响公司，如酒店可以申请

．只涵盖抵押贷款