“生病的人需要我們” 實習醫生執行職責不退縮

（八打靈再也22日訊）士拉央醫院一名實習醫生說，當全球人民因新冠肺炎陷入恐怖時，她深知自己絕不能退縮，因為她是一名醫生。

“面對著全世界都束手無策的病毒，你問我，我怕嗎？我老實說，我怕。”

不過，賬號為“Zhiqin Tan”的她在臉書發文說，作為一名醫生，她只是執行醫生應有的責任，因為生病的人民需要他們。

“我只是執行著醫生應有的責任，生病的人民需要我們，我們不能對人民無情，人民也別對我們無情。”

她坦言，曾接到家人、親戚和朋友的來電，勸她小心至上，把自己照顧好，否則就把工作辭掉，保住性命。

她也坦承，家中還有父母和弟妹，她並不曉得哪一天會將病毒帶回家中。

她說，政府宣布落實行動管制令的第四天，士拉央醫院已證實有兩名醫護人員確診新冠肺炎，這也讓她的精神越來越緊繃。

她表示，親友們甚至還致電叮囑她要多加小心，反正她也只是一名小醫生，要不然就將工作辭掉，小命要緊。

不過，她說，作為前線人員，她選擇繼續堅守崗位，不在此時退縮，這並非裝偉大的行為，她只是盡著做醫生的本分，但她也希望人民做好自己的本分。

她也呼籲人民在疫情期間做好四個步驟：勤洗手、留在家中、與他人保持社交距離、身體不適者在出門時必須戴上口罩、凡從國外返國者皆自行隔離14天、若出現傷風、咳嗽和發燒的癥狀，也立即到醫院進行檢查。

“請幫助我們，幫助你們，留在家中（#stayathome），大家做好本分 我們一起為這場瘟疫戰鬥！一起加油！”

她這貼文上傳臉書後，不到24小時就獲得超過4萬9000個點贊，網民也紛紛留言為她打氣。