食肆超市油站等 森明起縮短營業時間

（芙蓉22日訊）森州務大臣拿督斯里阿敏努丁發文告宣布，從3月24日起，森州所有允許在行動管制令下營業的食肆、超商和雜貨商、油站和公市，營業時間將全面縮短，即使是24小時便利商店和餐飲業也必須遵守有關時限。

文告指出，食肆包括餐館、路邊攤和餐車，從3月24日至31日行動管制令期間，營業時間只能從早上7時至晚上8時；超商、雜貨商點和24小時便利商店的營業時間則是從早上7時至晚上8時。

另外，油站的營業時間從早上6時至晚上8時，所有公市或巴剎的營業時間則從早上6時至中午12時。夜市、早市、農業市集一概不準營業。

文告表示，為了對抗新冠肺炎疫情，森州將啓動安全理事會；同時從國家天災管理機構（NADMA）所獲得的10萬令吉撥款，也將下放予該理事會，森州政府也再撥出10萬令吉額外撥款，作為對抗疫前線工作人員的援助。

文告也指出，雖然森州的單日病例下降，但州政府仍促請民眾遵守行動管制令。

1）食肆（餐館、路邊攤和餐車）

營業時間：早上7時至晚上8時

2）超商、雜貨商點和24小時便利商店

營業時間：早上7時至8時

3）油站

營業時間：早上6時至晚上8時

4）公市或巴剎

營業時間：早上6時至中午12時