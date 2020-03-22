防長：國防衛隊僅協助 只有警有逮捕權力

（布城22日讯）国防部高级部长拿督斯里依斯迈沙比利强调，国防卫队只是协助，行动管制令还是由警方主导执行，也只有警方有逮捕的权力，所以他促请人民不要担心。

他说，至今，当局还是采取柔性的劝导方式，但在逼不得已下，不排除转为更强硬的行动。

他说，军方协助警方的包括设路障排查车辆、城市和乡区巡逻工作、劝导人民、在人群聚集的地点，如人民没有遵守指示的超市和早市巴刹维持秩序、驻守医院、守卫国家边界的出入境处和高风险区等。

他今日主持行动管制令执行跨部门特别会议后，通过直播进行的新闻发布会上说，除了军方，警方也得到民防局的3000名成员和志愿警卫团（RELA）的1462人支援。

“我们在会议中讨论和认同，这是必要的，尤其是乡区确实须要他们的协助，人数将会增加。”

他指出，警方已经成立了一个行管令执行特工队，除了军方，也会加入民防局和志愿警卫团。

“还是有许多谣言满天飞，例如当宣布本周日开始调动军方协助后，就传出了军方会出动坦克车，引起人民的恐慌，这是笑话，其实军方只是协助警方，包括劝导人民。”

沙比利说，军方是卫生部长援引1988年预防和控制传染病法令第5条文，授权或委任他认为必要的执法机构，即国防卫队协助维持秩序及执行相关的条例。

“军方的调动不是在紧急法令或戒严，或国家安全理事会法令下进行的，1988年预防和控制传染病法令确实是有惩罚对付违例者，包括坐牢2年等。”

10%人沒遵守行动管制令

疫情持续扩散及确诊病例不断攀升，所以，行动管制是至关重要的，以遏止疫情和挽救更多生命。

他说，根据警方的报告，人民对行管令的遵守率已达到90%，这意味著还有10%人仍冥顽不灵，而10%是不容小觑的数目，相当于我国320万人口。

“希望在军人加入协助后能更有效的控制情况。”（TTK)