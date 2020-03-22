甲拋峇底醫院 不靠譜樂團 推短片《太陽》為醫護員打氣

（檳城22日訊）我國新冠肺炎疫情越漸加劇，加上部分民眾不配合抗疫，使得前線醫護人員心生無力。甲拋峇底醫院與本地青年樂團“不靠譜樂團”聯手推出抗疫音樂短片《太陽》，盼為醫護人員加油打氣，散播暖暖正能量。

甲拋峇底醫院駐院內科醫生何志平接受《光明日報》記者訪問時說，該院從行政人員、醫護人員、化驗人員，到清潔工友及保安員，全院逾600人，儘管屬於小型政府醫院，但也肩負起檢測和篩查新冠肺炎可能感染者的擔子。

應對小組由醫護員輪值

他說，該院新冠肺炎應對小組由急診部主導，由各科室醫護人員24小時輪值。他坦言，新冠病毒感染性很強，醫護人員也擔心本身遭感染，工作時定會做好防護，也會在醫院沖涼、消毒及換上乾淨衣服後才回家，以保護家人。

“除了新冠肺炎的相關工作，其他日常看診工作及急診手術還是繼續進行，務必照顧好每個病患。儘管工作量有所增加，但這就是我們的使命，對社會和民眾的責任。各個部門同事各司其職，相互配合。”

何志平說，有更多大型政府醫院比甲拋峇底醫院站在抗疫更前線，比該院擔起更重責任。該院人員早前就集結了各部門同事拿著提醒大家勤洗手、待在家等提醒內容紙卡的照片，製作成宣導性幻燈片，為抗疫再盡一份綿力。

“我們製作的幻燈片比較簡單，效果比較粗糙。我把幻燈片上載到臉書沒幾個小時，就收到不靠譜樂團創辦人之一明量的信息，徵求允許把我們的照片結合到他們的抗疫音樂短片裡。我和明量之前並不認識，讓我很意外。”

何志平說，院方非常給力，馬上就允准這項合作。美妙歌聲搭配畫面呈獻，大大加強訊息傳送效果。由於這首抗疫歌曲是以華語演唱，不靠譜樂團也配合要求，在歌曲視頻加入英語字幕，讓更多人接收得到歌曲訊息。

林明量：以歌聲打氣

“不靠譜樂團”創辦人之一林明量接受《光明日報》記者訪問時說，醫護人員這時候堅守在抗疫情最前線拼搏，樂團能做的非常有限，希望以本身專長，以歌聲和視頻為大家打氣，且協助提高民眾的防疫意識。

他說，該樂團此次翻唱《太陽》，由台灣歌手邱振哲原創。該樂團該以較簡單乾淨的純鋼琴編曲，部分歌詞也配合疫情稍作改編，由團員趙卿寧翻唱，希望能更貼切傳遞出前線醫護人員的心聲。

“我們在製作音樂短片時就在網上搜尋國內合適的照片做結合，以更好地帶出訊息，那麼恰巧看到甲拋峇底醫院的幻燈片，立馬聯繫上何志平醫生，很感謝獲得該院批准採用幻燈片裡的照片。”

林明量說，歌手在音樂短片前部分是戴著口罩演唱，而到了中後段才摘下口罩，以此帶出只要大家心連心抗疫，大家一定可以挺過去，迎向最美的太陽。該樂團團員平均年齡只有23歲。