網友練廚藝消磨時間 煎麵粉糕防疫美食

報導:廖佩盈

（吉隆坡22日訊）行動管制令在家無所事事，廚房搖身變成網友相互較勁的平台，大家趁著閉關研製出一道道美味料理，再放到網上“炫技”一番，其中食材簡單易學的煎麵粉糕更一躍成為管制令期間的網紅美食，各種創意煎麵粉糕的照片出現在社交媒體，你，趕上這股風潮了嗎？

行動管制令進入第五天，影響許多人的日常生活，但日子還是要過，思緒轉一轉總能找到生活樂趣，雖然正值“人人都不能飛”的敏感時期，但卻是“人人都能當廚神”的最佳時機，尤其是平日因工作關係，鮮少下廚的民眾也因此有了機會重新磨練廚藝。

如今，每天刷一刷臉書，不曬旅遊照、不曬咖啡廳打卡照、不曬光鮮亮麗的自拍照，網友上載的大部分都是自家料理的食物照片，一日三餐以圖文方式鉅細靡遺的交代，還有廚藝愛好者大方分享私家食譜，臉書頓時變成交流和學習廚藝的網絡教室。

果腹最佳選擇

其中，出現率最頻繁的竟是賣相最平凡的煎麵粉糕，相信是因為麵粉保存期限長，而煎麵粉糕食材準備容易且隨性，冰箱裡有什麼都能搭配，原味的煎麵粉糕即可做成鹹的、也能做成甜的，最重要是非常有飽足感，尤其是在管制令期間資源缺乏，這道簡易料理，絕對是老百姓果腹的最佳選擇。

網友紛紛表示，煎麵粉糕吃的是童年的記憶，原味帶著焦香的麵粉糕是小時候最純粹的美味，如今因疫情關係，讓這道充滿媽媽味道的質樸美食得以“東山再起”，讓人倍感懷念。

不僅如此，網友也發揮創意為煎麵粉糕賦予新生命，有人加入紅豆餡、香蕉、果醬、蜜糖等，變成中式西吃的甜點；也有人加入韭菜、雞蛋、火腿等，變成鹹食，非常百搭又易上手，菜鳥也能變廚神。

當然，除了簡易版的煎麵粉糕，烘焙也成了主婦們的生活重心，麵包、餅乾、蛋糕、包點或茶粿等，將無處安放的時間都投入在廚房裡，成果讓人驚艷，應驗了“高手在民間”這句話。