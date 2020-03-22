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戴口罩外出賞櫻
:
2020-03-22 12:03:46
隨著中國境內的疫情趨緩，不少民眾開始走出戶外透透氣。近日，多地櫻花陸續綻放，戴著口罩的民眾拍攝盛開的櫻花。
關鍵字:
新冠肺炎
戴口罩
賞櫻
光明日報
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