美各州封鎖 全球近10億人居家避疫

（紐約21日綜合電）全球冠病死亡人數超過1.1萬人，美國各州也步隨歐洲後塵，實施封鎖措施，使到全球目前將近10億人限制留在家中。

這場大流行徹底破壞了地球上人們的生活，人類生活嚴重受到影響，學校必須關閉，迫使數百萬人在家工作。

特朗普堅稱美贏得“戰疫”

當美國總統特朗普堅稱美國正在贏得這場“戰疫”的同時，美國各州也都在“鎖州”。

特朗普堅持認為沒有必要進行全國性封鎖。他辯稱，美國其他部分所受影響並沒有那些人口最稠密州屬那麼大。

全球歿于冠病的死者超過1.1萬人，其中疫情最嚴重的意大利，上周至今天已經死去逾4000人。

法新社報導，全球35個國家的逾9億人，目前居家避疫，其中包括6億人因為政府的強制性封鎖令而陷入了困境。

美三分一國民被限制出門

繼加利福尼亞州之後，美國紐約州和伊利諾伊州週五宣布實施封鎖措施，以遏制疫情擴散。3個州屬採取的行動將有效地封鎖美國幾個最大的城市，即紐約、洛杉磯和芝加哥。

此外，新澤西州、康涅狄格州和內華達州都下令全州“居家避疫”，意味在全美3.28億人口當中，大約三分之一民眾被限制出門。

249人死累計確診逾1.9萬

美國冠病疫情加劇。根據約翰霍普金斯大學統計，美國國內與冠病有關的死亡人數上升至249人，在3天內增加超過一倍，而累計確診病例逾1萬9000宗。

紐約州是現時疫情最嚴重的州屬。參議院少數派領袖舒默公佈，總統特朗普週五批准將紐約州列為“重大災區”（major disaster area），是美國歷史上首次因公共健康因素將一個地區列為重大災區。該州可動用數以十億美元的災難援助聯邦資金抗疫。

週五，紐約州州長庫莫下令州內非必要的商家關閉，並禁止聚會。一天前，加州州長紐瑟姆指示州內4000萬居民留在家。紐約州的封鎖令將從星期日晚開始生效。

大紐約交通運輸管理局指，19名紐約巿巴士或地鐵員工確診，另外4人則在長島鐵路工作。截至週六（21日）早上，紐約州有8403宗確診、46宗死亡病例，紐約市是其中重災區，有5000多宗冠病確診病例，29人死亡。

新增病例包括了華府應對冠病措施協調人、副總統彭斯辦公室的一名職員。

彭斯的新聞秘書米勒針對這最新確診病例指出：“特朗普總統或彭斯副總統都不曾與這人有過密切接觸。”

另一方面，美國陸軍工程兵團指揮官西門奈特說，其兵團正在將紐約州的逾1萬間酒店及宿舍房間改裝成臨時醫院，以減輕衛生中心的負擔。

特朗普週五也宣布，美國和墨西哥已同意從周六起，限制跨越兩國邊界的非必要旅行。

與此同時，《紐約時報》週五引述美國哥倫比亞大學的研究報導，由於美國的新冠病毒檢測工作遲滯，相信實際感染人數比目前檢測確診的多。

研究人員又利用已知病例資料庫等數據，模擬美國疫情在不同情況下的發展，顯示若不採取任何措施，疫情5月21日將達到單日有50萬人確診的高峰；相反，若嚴格控制疫情，當日增加的新症數量將與現時一樣，只有數千宗。此外，若只有部分防疫措施，美國疫情6月下旬迎來高峰，最多單日出現近30萬宗新症。

早有預警卻狠批中國連累

美媒揭特朗普聽不進

美國總統特朗普與官員近日接連批評中國隱匿冠病疫情，連累美國。但美國媒體揭露，美國情報圈早在1、2月就提出警告，甚至去年做過模擬演習，只是全都進不到特朗普耳裡。

情報單位的報告雖未預估疫情入侵美國的時間，也未建議衛生官員採取哪些步驟，但有追踪中國與之後其他國家的疫情擴散情況，並警告說，中方似有淡化疫情嚴重性之嫌。

報告勾勒出全球大流行特點的初步樣貌，恐須各國政府迅速採取防疫行動，但特朗普照樣在公開與私下淡化美國人可能面臨的威脅，國會議員在3月前也毫無警覺。

特朗普週五再次強調疫情來自中國，形容情況失控是不幸的事。國務卿蓬佩奧則直指，中國有責任披露有關的數據，讓世界各國知道疫症的威脅。

中國外交部發言人華春瑩則以英語推文表達憤怒：“別再說謊了！”她說：“如世界衛生組織（WHO）專家所言，中國的努力讓數十萬人免於感染。 ”

另外，中國官媒在官方推特戶口發文時，加上“#Trumpandemic”（特朗普流行病）及“#TrumpVirus”（特朗普病毒）的標籤，明顯是反擊特朗普。