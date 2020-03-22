違行管令隨意外出 屢勸不聽警將捉人

（吉隆坡21日訊）全國總警長丹斯里阿都哈密指出，明天是政府實施行動管制的第5天，如果警方發現依然有民眾違反行管令隨意外出且屢勸不聽，將會逮捕他們。

他強調，雖然警方還是先好言相勸，但若有民眾仍冥頑不靈，警方可以當場逮捕他們。

他今晚召開記者會表示，行管令是為了切斷冠狀病毒的傳染鏈，民眾應該好好配合及遵守，警方並不希望行動升級，讓扣留中心塞滿人。

他說，雖然警方目前主要還是勸說，但也已逮捕數名人士助查，他們有些是因為對警方無禮辱罵，也有人因醉酒對警方動手而被捕。

他補充，雖然已有90%人民配合，但剩下的10%中，扣除因從事重要領域工作的5%外，另外的5%不配合會讓警方十分擔憂。

他稱，若這小部份人感染冠病，就會傳染給他人，讓衛生部阻斷冠病傳染鏈的努力受阻。

“大家都忍耐一下吧，要運動也可以在家運動；我也很喜歡釣魚，在這段期間我也必須忍耐，我們每個人都必須要犧牲一些。”

8警確診冠病

阿都哈密也證實，目前有8名警察確診2019冠狀病毒病，並有逾350名警察及家屬正在等待檢驗報告。

他說，武吉阿曼策略及科技資源部正在積極解決警隊防疫裝備不足的問題，現階段紅外線額溫儀仍然不足。

另一方面，他指出，警方已掌握7671名大城堡清真寺傳教士大集會參與者的身分，對於拒絕現身接受冠病檢測者將採取嚴厲行動。

他指出，警方已成立一個以全國刑事調查部總監拿督胡茲爾為首的專案小組，小組將把衛生部提供的已接受冠病檢測出席者名單，找出還有多少人沒有接受冠病檢測。

他說，許多民眾懷疑鄰居是傳教士集會者後，向警方舉報；警方將在接到各州衛生局指令後，對付故意違抗檢測令的出席者。

未指示開行管令罰單

對於坊間流轉警方向沒有遵守行管令的人民開罰單，阿都哈密強調，警方從沒下達這個指示，因此，任何人若接獲罰單，可以向他出示證據，若證實有警員犯錯，將受到對付。

他說，過去幾天，網上不斷有人聲稱接獲200、300甚至1000令吉的罰單。

“警方目前的策略就是好言相勸，雖然警方也捉了幾個人，但不曾開過罰單。”

提到出動軍方一事，他否認坊間的政治議程說法，事實上是他主向軍方提出軍警合作的要求。

“早在冠病疫情爆發的時候，我們就與軍方等各機構商討策略，當時我們就已討論要求軍方協助的可能性。”

他強調，警方全天候執勤，每天8小時輪班，長期下去警員會吃不消，有了軍人的協助，將能分擔警方的人手問題。