【斑鳩灣醫院首宗確診】麻醉師PO等檢測報告過程 網友紛紛鼓勵

（雙溪大年21日訊）斑鳩灣班台醫院出現第一宗新冠肺炎病例，為確診馬來婦女接生的麻醉師，在面子書細述獲悉真相後，與家人等候檢測報告時備受煎熬的過程時，引起許多網友的鼓勵與讚賞。

該名確診婦女分娩前，沒有將接觸過新冠肺炎確診病患的實情說出來，導致所有曾經與她接觸過的醫務人員包括麻醉師等，必須接受隔離14天。

這名吳姓麻醉師，今天將他的遭遇分享在個人面子書後，贏得許多网友支持和鼓勵。

他說，當晚（18日），醫院營運總監發信息告知該婦女的家屬确診感染病毒時，他的心瞬間往下沉，不是因為害怕自己可能被感染，而是擔心他把病毒感染給家人。

“當時已經是晚上11時許，自己非常無助，什么也做不了，整個晚上，我和妻子都感到痛苦煎熬。”

他指出，隔天早上，醫院迅速采集患者的咽喉分泌樣本，將送到吉隆坡即時處理。

他說，在等待婦女的檢測結果的過程，也是另一個痛苦，更令人難過的是，報告出來是呈陽性反應！這對于他和同事來說，無疑是另一場噩夢。

“醫院安排我們（所有在手術室接触過該產婦的醫生護士及顧問）進行測試。感謝老天爺，我們所有人的結果都呈陰性！等待結果，就好比在等待成績發榜一樣。”

他指出，醫院也指示接触過病患的醫生和護士都要自行隔离14天。

他更促請病患，就醫不要隱瞞任何信息，必須坦白說出實情，以讓醫院做得更好，至少可在處理過程中穿上防疫裝備。

他更譴責這名婦女自私的行為，導致醫生、麻醉師、員工和分娩室員工因此受苦。