累積病例1183起 增153確診共8人死

（八打靈再也21日訊）我國新冠肺炎抗疫挑戰越發嚴峻，今日截至中午12時，國內除了再增加153宗新冠肺炎確診病例，寫下行動管制令實施以來的新高，單日更寫下5死亡病例，以致累積死亡病例達8起。

隨著新增的153起病例，我國目前累積病例達1183起，其中重癥病例達37起，今天有27名患者康複出院，累積出院病患達114人。

衛生總監拿督諾希山披露，在153起新增病例中，90起是與大城堡清真寺傳教士集會相關。這也意味著，截至目前，與大城堡清真寺傳教士活動相關的群聚感染的累積人數已達714起。

他指出，37起在加護病房接受治療的重癥病例中，有23起必須依賴呼吸輔助器。

他說，我國昨天傍晚迄今24小時，再增加5起死亡病例。

他表示，我國的第4起死亡病例為第238病例，他是一名50歲大馬男子。“死者是傳教士集會者，他於3月12日出現嚴重急性呼吸道感染（SARI）癥狀，進入隔離病房的第五天接受呼吸輔助治療，之後轉入加護病房治療，但他的情況每況愈下，並於21日淩晨1時30分不治。”

他說，第3名死亡病例，已於昨晚通過衛生部臉書通報。第152宗病例患者是58歲大馬男子，曾參與傳教士集會，他是於20日晚間6時27分在沙巴鬥湖醫院加護病房逝世。”

至於第5及第6起死亡病例的兩名死者是來自古晉的一對母女，諾希山於下午6時30分在衛生部臉書公布說，第5名死者為一名79歲大馬女性，她在16日因為發燒及咳嗽5天不痊愈而到婆羅州醫藥中心（Borneo Medical Centre）求醫，翌日，她出院呼吸困難，家屬不願她接受呼吸輔助。家屬在17日將她帶回家，並在18日死亡。死者的一名女兒和一名兒子因為與她有親密接觸而被確診感染。

“第6起死亡病例死者為第5病例死者的40歲女兒。她是在18日被送入砂拉越醫院，當時她已經發燒及咳嗽7天。她在19日確診感染，同時接受呼吸輔助治療，今日下午1時20分不治。”

第7死亡病例是57歲男子，他擁有前往越南旅游史，以及與大城堡傳教士集會確診患者接觸史。他在18日因為發燒及咳嗽一星期未愈而被送入吉隆坡醫院，病情在翌日開始惡化並接受呼吸輔助器治療。他在今日下午3時22分不治。

第8起死亡病例死者是69歲大馬男性，也是大城堡傳教士集會參與者。他從12日開始發燒，並在16日進入吉蘭丹道北醫院治療，後來於18日轉送至哥打峇魯拉惹再娜2醫院治療，19日開始接受呼吸器治療，在今日下午4時不治。

19政府醫務員受感染

同時，他稱，迄今有19名政府醫務人員及5名私人衛生機構人員確診染病，當中2名政府醫務人員在加護病房救治。

“19名政府醫務人員受到感染並非因為他們沒有遵循處理新冠肺炎病患的防護程序。調查顯示，他們全部是與大城堡傳教士活動第一代與第二代確診患者密切接觸者。衛生部提醒所有醫務人員在處理病患時必須使用口罩及面罩，並時刻以正確的方式清洗雙手。”

他說，截至14日，已經有337名衛生部的醫務人員接受新冠肺炎的檢測，當中251人的檢測呈陰性反應，另有86人尚在等待檢測報告。

另一方面，諾希山指出，衛生部與聯合國難民署（UNHCR）合作搜尋出席傳教士集會的難民和尋求庇護者，這是一項防範措施，避免疫情蔓延，甚至在社會上傳染。

“UNHCR與大馬伊斯蘭醫藥協會反應及救援隊（IMARET）、穆斯林援助機構、大馬醫藥援助協會（MERCY）是非政府合作夥伴，加上縣衛生局一起追蹤這些參與者。”

身體不適可線上諮詢

“即使一些難民和尋求庇護者沒有出席集會，這些非政府組織也會傳達相關資訊給他們，這是考慮到他們都是居住在一個小社區，彼此關系密切。”

他再次提醒民眾，若身體不適，可以聯系線上健康諮詢服務和參與線上問診，網址是http://www.doctoroncall.com.my/coronavirus。服務是從每日早上9時開始。

他說，民眾也可聯系全國危機準備及應對中心（CPRC），或透過中心的Telegram（https://t.me/cprckkm）獲取更多詳情。