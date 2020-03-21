甲傳死亡病例 拉末：交衛部發言

（馬六甲21日訊）對於甲州野新傳出第一宗冠狀病毒病死亡病例，甲衛生及反毒委員會主席拉末馬利曼受詢時不願作出回應，表示一切交由衛生部發言。

他也促請民眾與媒體勿傳播假新聞，要求各造只依據衛生部的官方消息，以免引起不必要的恐慌。

“我不會對任何的流言或傳聞作出回應，也不會公布病例的地點，衛生部每天傍晚5點會更新數據，民眾應該關註衛生部的官方數據。”

針對手機群里也接獲甲市一所清真寺有信徒感染一事，拉末也不願回應。

截至20日22宗確診

他今早在記者會表示，截至20日下午5時，甲州有22宗確診病例，零死亡病例。

此外，他指出，亞羅牙也醫院昨日開始接收77人進行隔離，這些病患並非新病例，而是之前被要求居家隔離者，但為了提供更好的醫療服務，已經將他們接到醫院隔離。

“院方的做法，是避免出現新的感染群。”

他說，雖然公共公園已閉門不開放，但他還是看見很多民眾聚集在河畔或其他公園野餐，還有一群年輕人騎摩多兜風，令人遺憾。他呼籲民眾，在這非常時期勿對病毒掉以輕心。

“看輕行動管制令，只會累人累己。我們如今實施的管制令不如中國那般嚴格，若病情加重，或許馬六甲也需要軍隊入駐控制情況。”

拉末表示，獲得商家包括媽咪大寶達以及麥當勞報效600份恩物，給前線醫務人員送暖。他也促請更多商家加入送暖行列。

他在甲衛生局總部首先移交恩物給執勤的人員，今日一共到6個地點分派恩物，分別是愛極樂診所、柏靈玉診所、甲中央醫院、甲中央縣屬衛生局及亞羅牙也居家隔離隊。