部分火車班次 今起暫停服務

（吉隆坡21日訊）馬來亞鐵道公司（KTMB）宣布，從明天起，將暫停部分火車班次服務，直到行動管制令結束為止。

鐵道公司首席執行員拿督卡馬魯查曼發表文告說，此舉是為配合政府實行的行動管制令，減少民眾跨州移動。

他表示，由於疫情加重，公司旗下火車的乘客數量也大幅度減少，所以決定暫停部分班次服務。

“明日起雙軌電動火車（ETS）一天只有8趟（平日一天40趟），城際列車（KTM Intercity）一天10趟（平日一天18趟），電動火車（KTM Commuter）則一天164趟（平日一天208趟）。”

“電動火車（KTM Commuter）在周末一天的班車量，將從平日的167趟減少至138趟。”

文告說，“地不佬接駁火車”（Tebrau Shuttle），在新山中央車站（JB Sentral）及新加坡兀蘭站（Stesen Woodlands）之間的班車，將從平日一天31趟減少至8趟。

梳邦空中花園線（Skypark Link）電動火車也將從平日一天32趟減少至8趟。

卡馬魯查曼促已購票的乘客可到車站服務櫃台或官網ktmb.com.my 更換班車時間或進行退票。

欲知該公司班車更多的即時資訊，可瀏覽官網ktmb.com.my 或撥打熱線 03-22671200 。