進口口罩應付需求 貿消部接12申請

（八打靈再也21日訊）國內貿易及消費人事務部執法組（預防）副主任阿茲曼阿當表示，在政府提高口罩提價後，該部已經接獲12份入口口罩的申請，這些入口商將從美國、中國、韓國、意大利及孟加拉等入口口罩，以應付國內市場的需求。

他今早在國營電視台RTM1《早安，馬來西亞》節目上說，該部把口罩頂價從80仙一個提高至2令吉，是為了鼓勵口罩進口，以供應本地市場需求。

他說，截至目前，貿消部已接獲12份要求從國外入口口罩的申請。

他也披露，政府已經禁止口罩出口。

他在回應行動管制令落實接獲許多消費者投訴買不到必需品時表示，其中最大的原因是因為出現民眾搶購。

他說，該部發現，相比鄉區，我國主要城市及大城市出現更多因搶購，而導致部分民眾買不到必需品的投訴。

日用品供應充足

他說，國內的物品供應其實是足夠，若民眾沒有搶購及抱著自私的心態購買，就不會出現民眾購買不到特定物品的情況。

“在投訴買不到的物品中，以紙巾、濕紙巾、快熟面、美祿、糖及食用油為主，唯在行動管制令進入第3天後，民眾的搶購行為已減少，我們的熱線昨日接獲的投訴電話數量也減少至50通以內。”

他說，政府目前並沒有計劃限制民眾購買特定物品的數量，因為物品供應的幹擾只是暫時的。

與此同時，他表示，該部執法組將會在超市、雜貨店及巴剎巡視及監督，確保食品和必需品維持在合理價格。

“在行動管制期間，市民依舊可以到臨近的超市購買必需品，因此大家無需去搶購。”

民眾若有疑問，可以WhatsApp至019-298 4317、或撥打免付費熱線：1800-886-800、執行指揮中心（ECC）03-8882 6245/6088向當局查詢及通報。