誠信黨總秘書：無需害怕 隔離是對社會的責任

（八打靈再也21日訊）誠信黨總秘書哈達南利說，一些人甚至在可能患上新冠肺炎也拒絕檢驗，當疫情擴散後，全國需在行動管制令下生活，有如一場大型的隔離。這也就像是一些人的行為，卻導致所有人受到懲罰。

哈達南利也是紅土坎區國會議員，他已度過兩個星期隔離期，因此，他希望通過臉書分享隔離心得，減少社會上對於接到隔離指令者的污名化。

他發表題為“隔離的經驗--對社會的責任”一文時聲稱，在政權交替時、政黨陷入政治風波之際，他受到通知曾與確診者近距離接觸，需檢驗和隔離。

他直言，這樣的事可發生在任何人身上。這次是他，他在家隔離14天及接受檢驗兩次。

他聲稱，隔離期間，他在家處理黨務、遠距離處理選區服務中心事務，及在家里進行各項活動，與摯愛的家人相處時也戴上口罩及保持數公尺距離。

“隔離是讓人負擔沉重？感覺沉悶？如果我說隔離很開心，那是假的，然而為了保護周遭人民的健康，我們須履行這項責任。”

哈達南利要勸請民眾，如果接獲當局通知要求前往檢查或檢驗，請一定要遵守指示，無需害怕或覺得羞恥，應給予當局合作，誠實地回答問題及提供真實資料。

他可憐那些前線醫護人員，努力地為大家服務，冒著感染的風險，我們不能只看重自己的利益。

他也促請民眾堅強和耐心地留在家里，度過這一段“隔離期”。