檳島一罩難求 供應有限只賣需要者

（檳城21日訊）雖然政府已宣佈調高口罩零售頂價至每片2令吉，但檳島市面上仍然一“罩”難求。目前僅有少數藥劑行獲得分配售賣少量口罩，但因貨源有限，僅會賣給真正有需要者。

大馬社區藥劑師協會檳州分會主席潘慧鳳今日受訪時說，新一批口罩已在一兩天前發貨，但產量極少，因此只有極少藥劑行獲分配口罩。

她說，該協會早前已經與政府和口罩生產商達成協議，本月杪在全馬藥劑行發售新一批口罩，但產量有限。

“雖這一兩週會陸續發貨，但希望民眾明白，口罩產量真的有限，各藥劑行只獲得分配極少量的口罩，為此將嚴格把關。”

買口罩需填寫資料

“我們只會把口罩留給那些真正有需要者，我們會了解購買者的理由，購買者也需填寫資料，再視情況規定每人一週只可購買2片或5片。”

她指出，政府把三層口罩頂價提高至每片2令吉，這對廠商、藥劑行甚至消費者來說都是合理的。

“目前口罩生產所需的原料已漲價，沒把頂價提高，廠商將面對虧損，現在除了本地廠商生產外，我們還可進口，如沒提高頂價，外國進口的口罩價格那麼高，如何進口口罩？”

她說，這頂價對藥劑行來說也不會虧，民眾或覺得口罩從原本每片70、80仙漲到2令吉很貴，但這可以避免他們買到不符合規格的三層口罩。

“許多民眾在網上訂購外國口罩，價格不便宜外，也常買到不符合規格的三層口罩，因為一般民眾不會分辨哪種口罩符合規格。”

她勸請民眾在這時期留守家中，沒必要就不要外出，這也是其中一個減少使用口罩的方法。

“雖然工廠發出新一批的口罩貨源，但希望民眾明日源量有限，而工廠也需時生產，預料貨源吃緊情況可在一兩個月轉好。”

許多民眾買不到

本報記者今日走訪多間藥劑行，大多數藥劑行都表示口罩沒貨，雖然門口處已張貼有關通知，但仍有許多民眾到來詢問。少數藥劑行有賣口罩，業者受詢時指，貨源也是昨天才到，而且是極少量，只有8盒，為此每名要求購買口罩的客人，都會詳細詢問他們需要的原因、填寫資料，以及限定每人一週只可購買5片。

他說，目前的新貨已是根據最新頂價，即每片2令吉來售賣。

另一間藥劑行業者指出，店里口罩還是缺貨，但相信一週後會有貨源到來，可是數量也是極少。

“口罩缺貨已有2個月之久，每天都有不計其數客人來問幾時來貨。”